Que relógio usam os grandes líderes tecnológicos do Vale do Silício?

Qual relógio usam os grandes líderes tecnológicos do Vale do Silício?

Ao longo da história, os relógios evoluíram para se tornarem sofisticados acessórios que representam status, poder, luxo e exclusividade. Possuir um relógio era um privilégio reservado à elite, pois eram obras-primas de engenharia, fabricadas com materiais preciosos e adornadas com designs intricados.

ANÚNCIO

Claro, o seu alto custo os tornava inacessíveis para a maioria das pessoas, tornando-os um símbolo de riqueza e distinção social. Marcas como Patek Philippe, Audemars Piguet e Rolex tornaram-se sinônimos de luxo e qualidade, e seus relógios eram cobiçados pela realeza, celebridades e empresários mais ricos do mundo.

Mesmo agora, eles continuam sendo um símbolo de status, embora seu significado tenha evoluído bastante. Além disso, marcas mais acessíveis também ganharam popularidade entre aqueles que buscam projetar uma imagem de sucesso e sofisticação.

Recomendados

E para que falar dos relógios inteligentes, que adicionaram uma nova dimensão ao simbolismo dos relógios e desenvolveram uma relação mais estreita entre este artefato e os líderes da indústria tecnológica.

Na verdade, e ao contrário do mundo financeiro, onde a aparência tem sido um valor fundamental, a indústria tecnológica preferiu a utilidade e a simplicidade. Isso se reflete em sua vestimenta informal, optando por jeans e moletons em vez de trajes elegantes.

No entanto, alguns membros da elite do Vale do Silício estão optando por acessórios de moda mais elegantes, especialmente relógios.

Dois tipos de elite no Vale do Silício

De acordo com Paul Altieri, CEO da Bob's Watches, existem dois tipos de elite no Vale do Silício:

Aqueles que preferem modelos mais baratos , como Bill Gates com seu Casio Duro de $70.

, como Bill Gates com seu Casio Duro de $70. Aqueles que optam por marcas de luxo, como Omega, Richard Mille ou Rolex.

Por outro lado, Tim Cook, CEO da Apple, e Anne Wojcicki, cofundadora da 23andMe, são exemplos de pessoas que preferem a conveniência de um smartwatch.

Marcas populares no Vale do Silício

Casio: Representa a simplicidade e funcionalidade. Bill Gates tem um Casio Duro.

Representa a simplicidade e funcionalidade. Bill Gates tem um Casio Duro. Omega: Associado à engenharia e ciência. Jeff Bezos veste seu Omega Speedmaster.

Associado à engenharia e ciência. Jeff Bezos veste seu Omega Speedmaster. Richard Mille: Relógios de luxo que podem custar até dois milhões de dólares, como Larry Ellison com seu Richard Mille RM 0029.

Relógios de luxo que podem custar até dois milhões de dólares, como Larry Ellison com seu Richard Mille RM 0029. Apple Watch: Uma extensão do iPhone. Por isso, Tim Cook usa seu Apple Watch Ultra 2.

Uma extensão do iPhone. Por isso, Tim Cook usa seu Apple Watch Ultra 2. Cartier: Oferece desde peças simples até relógios de luxo. Jack Dorsey é um dos seus usuários, com seu Cartier Crash Sekelton.

Oferece desde peças simples até relógios de luxo. Jack Dorsey é um dos seus usuários, com seu Cartier Crash Sekelton. Rolex: Popular pelo seu design e potencial como investimento. Claro que Caitlin Hausser, diretora da loja de um distribuidor oficial da Rolex, tem um.

Popular pelo seu design e potencial como investimento. Claro que Caitlin Hausser, diretora da loja de um distribuidor oficial da Rolex, tem um. Patek Philippe: Luxo discreto e artesanato. O cronógrafo Patek Philippe Nautilus, favorito dos amantes de tecnologia, tem um.

Luxo discreto e artesanato. O cronógrafo Patek Philippe Nautilus, favorito dos amantes de tecnologia, tem um. Panerai: Exclusividade e reconhecimento entre um grupo seleto de aficionados. O grande Hitchcock afirma que Panerai é uma de suas favoritas "de todos os tempos".

Exclusividade e reconhecimento entre um grupo seleto de aficionados. O grande Hitchcock afirma que Panerai é uma de suas favoritas "de todos os tempos". Timex: Acessibilidade e confiabilidade, como o Timex Metropolitan+ Activity Tracker Smart Watch.

O que diz um relógio no Vale do Silício

Segundo Victoria Hitchcock, especialista em moda e marca pessoal, um relógio no Vale do Silício não é apenas um acessório, mas também transmite a identidade e aspirações do usuário, é uma declaração pessoal profunda, é usado como ferramenta de marca pessoal e reflete o caráter do usuário.

A escolha de um relógio no Vale do Silício já não se limita à simplicidade e funcionalidade. Cada vez mais, os líderes tecnológicos procuram peças que reflitam seu sucesso, status e gosto pessoal.