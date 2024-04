Falar sobre o fim do mundo é um tema que apaixona muitos e aterroriza outros. A humanidade sempre teve “prazos fatais”, dias em que tudo poderia acabar ou pelo menos mudar para sempre. Quando entramos no século XXI, havia o fenômeno conhecido como o “Problema do ano 2000″ ou “Y2K”, um medo que surgiu devido a muitos sistemas de computador, e que acabou não sendo nenhum problema. Também em 2012 acreditávamos que íamos morrer. Segundo a crença maia, o 21 de dezembro de 2012 marcaria o fim de um ciclo importante no calendário mesoamericano, o que alguns interpretaram como o fim do mundo.

ANÚNCIO

E embora nada disso tenha acontecido, ainda persistem certas teorias ou interpretações de textos antigos que poderiam inferir uma data específica para o fim dos tempos. Desastres naturais como um impacto de asteroide, erupções vulcânicas catastróficas, ou mudanças climáticas, poderiam ser a causa, assim como fatores como uma guerra nuclear ou degradação ambiental. Todas essas ideias são baseadas em especulações e não em certezas iminentes, por isso decidimos perguntar à inteligência artificial se ela tem uma data para adicionar a este tópico.

Quantos dias faltam para o fim do mundo de acordo com o Copilot

Começamos com a inteligência artificial da Microsoft, Copilot, pois foi a que mais nos surpreendeu com o grau de certeza e por não se esforçar para explicar que tudo se trata de uma suposição. Na verdade, ela foi mais clara do que as IA da OpenAI e do Google:

Recomendados

"De acordo com o Copilot, o modelo de inteligência artificial desenvolvido pela Microsoft, faltariam 1.826,25 mil milhões de dias para o fim do mundo , levando em consideração uma eventual expansão do Sol", explica a IA.

E adiciona: "Este processo é de longo prazo e espera-se que o Sol aumente significativamente de tamanho e brilho à medida que consome seu combustível nuclear. De acordo com as teorias astrofísicas, o Sol se transformará em uma gigante vermelha, expandindo-se até o ponto de engolir os planetas mais próximos, possivelmente incluindo a Terra. No entanto, esse cenário só seria possível em aproximadamente 5 bilhões de anos".

"Então, por agora, podemos respirar aliviados e aproveitar os dias que nos restam. Talvez tenhamos tempo para comer muitas bananas antes que chegue aquele dia distante! 🍌😄", termina dizendo com um toque cômico.

Quantos dias faltam para o fim do mundo de acordo com Gemini

Por sua vez, a IA do Google começou a responder a esta pergunta de forma muito mais cautelosa. "Não posso te dar uma resposta exata sobre quantos dias faltam para o fim do mundo, pois não há forma de prever com certeza quando ou como tal evento ocorrerá. No entanto, posso compartilhar algumas perspectivas científicas e filosóficas sobre o assunto", indicou.

Nesse aspecto, de uma perspectiva científica, destaca-se a expansão solar: “Estima-se que em cerca de 6.000 a 8.000 milhões de anos, o Sol se transformará em uma gigante vermelha, engolindo a Terra em seu processo de expansão”.

Mas se formos além e perguntarmos sobre datas, a resposta não deixa de surpreender:

- 2045: O cofundador da Universidade da Singularidade, Ray Kurzweil, prevê que uma "singularidade tecnológica" ocorrerá por volta deste ano, o que poderia levar a uma rápida mudança tecnológica e potencialmente desencadear eventos imprevisíveis.

- 2100: Alguns cientistas sugerem que as mudanças climáticas podem atingir um ponto crítico até o final deste século, com consequências devastadoras para a habitabilidade da Terra.

- 2200: Estima-se que a falha de San Andreas, na Califórnia, causará um terremoto de magnitude 9 neste século, o que poderia ter um impacto catastrófico na região.

E não apenas isso. Gemini também se aventurou em fazer previsões religiosas:

- 16 de outubro de 2126: Segundo alguns estudiosos da numerologia bíblica, esta data marca o fim do mundo com base em interpretações do Livro do Apocalipse.

- 21 de março de 2188: Esta data está associada a uma profecia atribuída ao profeta Nostradamus, que a interpretou como um possível evento apocalíptico.

Logotipos ChatGPT vs. Gemini

Chatgpt

Em última instância, decidimos perguntar à IA comandada por Sam Altman da OpenAI. Sua resposta? Assim como a inteligência artificial anterior, bastante cautelosa.

“Dado que não é possível prever um evento como o 'fim do mundo', qualquer data fornecida seria puramente especulativa e não baseada em evidência científica. No entanto, posso mencionar que os cientistas e especialistas costumam se concentrar em datas-chave para avaliar e revisar o progresso em problemas globais críticos, como as mudanças climáticas”, explica o ChatGPT.

E acrescenta: “Um ponto de revisão importante será em 2030, já que muitos países estabeleceram metas climáticas específicas para esse ano. Até essa data, espera-se ter uma ideia clara de como as ações globais estão influenciando as tendências das mudanças climáticas e se é provável que as metas do Acordo de Paris sejam alcançadas. Essa data não indica o fim do mundo, mas é crucial no contexto da mitigação das mudanças climáticas globais”.

E não só isso, mas também se refere a 2063, já que “a União Africana delineou a "Agenda 2063", um plano estratégico para transformar economicamente as nações africanas e alcançar um desenvolvimento sustentável. Este ano será fundamental para revisar os progressos em direção à realização desses objetivos de longo prazo”.

Em 2100 significa um "ano comumente utilizado em modelos climáticos para prever cenários de mudanças climáticas a longo prazo. As previsões para 2100 oferecem uma visão de como as condições de vida na Terra poderiam ser se as tendências atuais de emissões continuarem ou se políticas eficazes de mitigação forem implementadas".

"Estas datas não são indicativas de um 'fim do mundo', mas sim representam pontos de avaliação críticos onde será medido o sucesso ou o fracasso dos esforços globais atuais em áreas como a mudança climática, o desenvolvimento sustentável e a transição energética", reforça a IA.