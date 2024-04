Por que a Apple decidiu reduzir a produção dos Vision Pro em 2025

Os famosos óculos Apple Vision Pro passaram do céu para as sombras. Depois de serem lançados, geraram um grande interesse e as pessoas começaram a comprá-los em massa. O problema? Seu alto custo - cerca de US$3.500 -, somado aos eventuais problemas de saúde que poderiam surgir ao usar este dispositivo que ainda está em desenvolvimento. Embora seja verdade que esses óculos equipados com uma resolução de 24 milhões de pixels e sistemas sofisticados de rastreamento ocular e gestual conseguiram impressionar usuários e críticos, destacando-se especialmente no campo da realidade mista, seu futuro parece ser muito menos promissor do que no início.

ANÚNCIO

Isso ocorreu porque a Apple decidiu reduzir significativamente a produção de seus óculos Vision Pro, devido ao crescente desinteresse pelo produto. De acordo com relatórios recentes de Ming-Chi Kuo, um analista conhecido por sua precisão na cadeia de suprimentos asiática, a empresa teve que ajustar suas expectativas e agora planeja enviar entre 400.000 - 450.000 unidades em 2024, um número consideravelmente menor do que as projeções iniciais de 700.000 a 800.000 unidades.

Por que a Apple decidiu reduzir a produção do Vision Pro em 2025

De acordo com os rumores, este ajuste na produção seria a continuação do período inicial de alta demanda que, segundo Kuo, começou a desacelerar nos Estados Unidos, principalmente devido ao alto preço do dispositivo, pela configuração base e porque está limitado a vendas em apenas um país.

Recomendados

Mas não só isso. Conforme relatórios da Bloomberg, as marcações para testar os óculos estão diminuindo drasticamente, e muitos usuários não comparecem às demonstrações agendadas.

Os próximos passos da Vision Pro e seu impacto no desenvolvimento de novos avanços ainda são incertos. Imediatamente após a decisão da Apple de reduzir a produção, surgiram preocupações sobre o futuro da tecnologia Micro-OLED, um componente-chave nos óculos que promete melhorar a qualidade de imagem e resolução em comparação com os smartphones atuais, pois a falta de demanda poderia atrasar a adoção dessa tecnologia em outros dispositivos.

No entanto, a Apple não pretende acabar com seus Vision Pro. Na verdade, continua a preparar o seu lançamento em outros mercados como China, Canadá e Reino Unido, com planos de expansão para Espanha e o resto da União Europeia no início de 2025.