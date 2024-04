O truque escondido nas profundezas do TikTok para poder ver até duas horas de vídeos offline

O TikTok é a rede social preferida atualmente. No meio de polêmicas e ameaças de proibição nos Estados Unidos, a plataforma sediada na China se destaca como a mais popular no vasto universo da Internet.

Precisamos de uma boa conexão ou de um plano de dados amplo para poder passar horas viciados nos vídeos curtos que o incrível algoritmo da rede social vai nos oferecendo.

No entanto, assim que o sinal cai, os vídeos demoram um pouco mais para reproduzir. Há um truque para que, quando não tiveres dados ou estiveres num local sem conexão à Internet, consigas ver até duas horas de vídeos no TikTok.

Recomendados

Dica para assistir a vídeos do TikTok offline

Uma resenha do Computer Hoy destaca uma publicação da conta do TikTok @Megahomme. O vídeo explica como executar essa técnica, com o objetivo de permitir que os viciados nessa rede social continuem assistindo conteúdo durante um voo, já que, como sabem bem, não há sinal disponível durante o voo.

Mas a realidade é que o truque serve para qualquer situação em que um usuário fique sem internet em seu celular e ainda possa continuar assistindo vídeos do TikTok.

Vá para o perfil Clique nas três linhas horizontais que estão acima e à direita Pressione em Configurações e Privacidade Onde estão o Cache e os dados móveis, pressione em Vídeos offline Escolha uma das quatro opções (50, 100, 150 ou 200 vídeos)

TikTok e sua introdução à IA

Existe uma nova funcionalidade do TikTok que ajudará os usuários a produzir conteúdo sem precisar gravar sua voz para cada vídeo, representando um grande avanço na produção de conteúdo. Como? Imitando a voz do usuário em apenas 10 segundos ao dizer uma frase.

Esta IA seria projetada para simplificar o processo de criação de vídeos, que tradicionalmente requer conceber uma ideia, executá-la, editar o clipe e adicionar uma narração. Agora, essa última parte pode ser automatizada graças à IA, capaz de replicar a voz do usuário e ler roteiros. Essa função será especialmente útil para aqueles que preferem evitar o processo de narração ou para usuários mais tímidos que preferem não gravar suas vozes diretamente.