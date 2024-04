‘O problema dos 3 corpos’ torna-se real: NASA lança sua vela solar ACS3 com o Rocket Lab

Vocês já assistiram à série da Netflix chamada ‘O Problema dos Três Corpos’? É uma série que não se tornou brutalmente famosa como ‘Stranger Things’, mas conquistou uma base sólida de seguidores. Isso se deve em grande parte a essa qualidade peculiar, que nos mostra um futuro que parece absolutamente tangível, viável e que até certo ponto se sente totalmente real.

Recentemente abordamos o assunto da teoria da floresta escura, um dos elementos-chave na trama e conceito da produção, que também nos ilustram perfeitamente a habilidade que esta história teve para se conectar com nosso presente como uma ponte para o potencial futuro de nosso planeta e humanidade.

Imagem: Netflix | Explicamos todo o básico sobre a teoria do bosque escuro e qual é sua conexão com 'O problema dos 3 corpos' na Netflix.

A teoria propõe uma visão sombria do cosmos, onde o universo se assemelha a uma floresta escura, na qual cada civilização é um caçador solitário. Assim, sob a ideia de que a sobrevivência é uma lei primordial, então o contato com qualquer outra civilização só pode significar uma coisa: a aniquilação e a morte.

Felizmente, a história que trazemos hoje não é tão extrema, nem apresenta um cenário radical. Pelo contrário, trata-se de um avanço importante na história da exploração espacial.

A vela solar ACS3 da NASA e Rocket Lab transmitiu ao vivo seu voo de implantação.

A NASA lançou seu novo Sistema de Vela Solar Compósito Avançado (ACS3) a bordo de um foguete Electron da Rocket Lab. Este evento, agendado há meses para hoje, 23 de abril de 2024, marca um passo importante no desenvolvimento de tecnologias de propulsão espacial mais eficientes e sustentáveis. Mas o mais impressionante de tudo é que de alguma forma eles conseguiram transmitir toda a missão ao vivo.

Cada momento do lançamento foi compartilhado pelos entusiastas da Rocket Lab através do seu canal oficial do YouTube. Foi possível também perceber o potencial das velas solares como uma tecnologia inovadora que utiliza a pressão da luz solar para impulsionar naves espaciais.

Assim como as velas de um barco capturam o vento e o direcionam para impulsionar sua trajetória, as velas solares capturam a luz solar e a convertem em propulsão pura, formando assim uma alternativa promissora aos propulsores tradicionais em veículos espaciais que requerem combustível. Graças a isso, podemos estar à beira de futuras missões espaciais mais longas e econômicas, e a ACS3 seria fundamental para definir esse futuro.

A vela solar não foi uma invenção de ‘O Problema dos Três Corpos’

É importante notar que a ACS3 não é a primeira vela solar a chegar ao espaço, essa tecnologia existe há algum tempo e tem sido aprimorada a cada novo projeto. Portanto, é praticamente um fato que ‘O Problema dos Três Corpos’ se inspirou nesses antecedentes. Obviamente, claramente, não se trata de uma ideia original do livro e da série da Netflix.

Por enquanto, o lançamento do ACS3 representa um avanço significativo para a trajetória dessa tecnologia. Sua vela, feita com materiais especiais, leves e resistentes, foi desdobrada para atingir um tamanho de 9 metros de cada lado, com o objetivo de alcançar viagens mais fluidas e prolongadas.

Esta tecnologia tem o potencial de revolucionar a forma como exploramos o cosmos, mas será necessário ver como a ACS3 se comporta lá em cima.