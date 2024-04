Mark Zuckerberg associa-se com a Lenovo, Asus e Microsoft para desenvolver a Meta Quest

Parece que a conversa entre Mark Zuckerberg e Bill Gates, no podcast do magnata norte-americano (Unconfuse Me), deu frutos. O CEO da Meta revelou que sua empresa assinou uma parceria com a Microsoft, Asus e Lenovo, com o objetivo de todos colaborarem nas próximas gerações dos óculos de realidade virtual (VR) Meta Quest.

Mark Zuckerberg quer continuar ampliando a vantagem que já possui em termos de óculos de realidade virtual em relação aos seus concorrentes. Atualmente, ele já desfruta do dispositivo mais avançado desse tipo, com o Meta Quest Pro, lançado em outubro de 2022.

Agora, pensando no futuro e nas pessoas da Apple que desejam se aproximar com o Apple Vision Pro, Zuck decide aceitar a colaboração dos melhores em sistemas operacionais, microchips e desenvolvimento de dispositivos eletrônicos, com a entrada da Asus, Lenovo e Microsoft.

O anúncio desta nova colaboração entre empresas foi feito pelo próprio Mark Zuckerberg através de um Reels publicado em sua conta do Instagram.

"Algumas atualizações sobre o metaverso. Hoje abrimos o Meta Horizon OS (nosso sistema operacional alimentando o Quest) para que outros possam projetar mais fones de ouvido em nosso ecossistema. Lenovo, Microsoft e ASUS são alguns de nossos primeiros parceiros, e mais estão por vir também. Ansioso por uma nova onda de fones de ouvido focados em produtividade, entretenimento, jogos, exercícios e muito mais!", escreveu Zuckerberg na legenda de sua publicação.

O que significa essa aliança? O próprio Zuckerberg diz. Agora, a competição no desenvolvimento de óculos de realidade virtual aumentará significativamente, uma vez que o sistema operacional usado nos Meta Quest, chamado Meta Horizons, poderá ser utilizado por esse primeiro trio de empresas que se somam a esses avanços.

E embora haja muitos desafios a superar, principalmente relacionados à segurança e privacidade no desenvolvimento desses dispositivos, não há dúvida de que essa parceria é um passo importante em direção ao sonho do Metaverso, que Mark Zuckerberg tem em mente.