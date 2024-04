Estas explosões galácticas gigantescas estão lançando material equivalente a 50 milhões de sóis

Em uma galáxia próxima à Via Láctea, foram registradas explosões massivas que estão lançando material equivalente a cerca de 50 milhões de sóis para o espaço. Este evento de poluição galáctica foi mapeado em alta resolução por astrônomos, fornecendo pistas cruciais sobre como o espaço entre galáxias é enriquecido com elementos químicos que, por sua vez, se tornam os componentes básicos de novas estrelas.

Um jato de gás a velocidades supersônicas

As descobertas ocorreram enquanto uma equipe internacional estudava a NGC 4383, uma galáxia espiral localizada na constelação de Coma Berenices, usando o Multi Unit Spectroscopic Explorer (MUSE), um instrumento do Very Large Telescope (VLT).

Localizada a cerca de 62 milhões de anos-luz da Terra, a NGC 4383 faz parte do Aglomerado de Virgem e encontra-se numa fase evolutiva peculiar e turbulenta. Isso inclui a expulsão de um jato de gás de grande porte que se estende por 20.000 anos-luz de espaço.

Este jato, composto por enormes quantidades de hidrogênio e elementos mais pesados, viaja a velocidades de até 671.000 milhas por hora, cerca de 450 vezes mais rápido do que a velocidade máxima de um avião de combate Lockheed Martin F-16.

Elementos pesados para a próxima geração de estrelas

"É sabido muito pouco sobre a física desses fluxos de saída e suas propriedades devido à dificuldade de detectá-los", afirmou Adam Watts, líder da equipe e pesquisador da Universidade da Austrália Ocidental, em um comunicado. "O gás expelido é bastante rico em elementos pesados, o que nos oferece uma perspectiva única do complexo processo de mistura de hidrogênio e metais no gás que é expelido".

Watts explicou que no jato de gás de NGC 4383, ele e sua equipe detectaram oxigênio, nitrogênio, enxofre e muitos outros elementos químicos.

Em resumo, essas emissões são de vital importância para a evolução do cosmos. Os elementos liberados no espaço intergaláctico se tornarão os componentes básicos da próxima geração de estrelas, planetas, luas e, possivelmente, até mesmo a base da vida que um dia poderá habitar nesses mundos.

Implicações para a compreensão do universo

Esta descoberta não apenas lança luz sobre a formação de estrelas e galáxias, mas também pode ter implicações para a busca de vida extraterrestre.

Os elementos pesados expulsos por essas explosões galácticas são essenciais para a formação de planetas habitáveis e moléculas orgânicas complexas, os componentes básicos da vida como a conhecemos.

O estudo de NGC 4383 e outras galáxias semelhantes poderia ajudar os cientistas a compreender melhor como se formam as condições necessárias para a vida no universo e onde procurar possíveis candidatos para abrigar vida extraterrestre.