Damos as boas-vindas: X falha e reinicia as informações dos usuários

Os utilizadores relataram problemas na rede social X, anteriormente conhecida como Twitter. De acordo com o DownDetector, especializado em monitorizar falhas em plataformas, os principais relatórios são de falhas na aplicação, no site e na ligação ao servidor.

Os dados do DownDetector indicam que 76 por cento dos erros ocorrem no site X, enquanto os 17 por cento restantes estão concentrados no aplicativo móvel. Entre as 8:26 da manhã e as 8:41 da manhã, foram registrados 27 relatórios de falhas. No entanto, esse número aumentou para 6.150 relatórios às 9:52 da manhã.

Os utilizadores que tiveram problemas indicaram que encontram principalmente erros na aplicação (61%), seguido de falhas no site (30%). Nove por cento dos relatórios apontam problemas de ligação ao servidor.

Em relação aos locais onde ocorreram falhas de X, antes do Twitter, até o momento, os principais relatos ocorreram na Cidade do México e em Monterrey.

Até o momento, o Twitter não emitiu nenhum comunicado oficial sobre as falhas que estão afetando a plataforma. Espera-se que nas próximas horas a rede social forneça informações sobre a situação e as medidas que estão sendo tomadas para resolvê-la.

Às 10:15 da manhã, os relatórios do DownDetector começaram a diminuir, o que sugere que a plataforma pode estar voltando à normalidade.

Apenas algumas semanas atrás, o WhatsApp teve um problema que impediu milhares de usuários de usarem corretamente o aplicativo. Entre as falhas mais comuns que ocorreram estava a impossibilidade de enviar ou receber mensagens.

No entanto, provocou o caos entre os internautas, que usam este aplicativo todos os dias não só para se comunicar com amigos ou família, mas também para o trabalho.