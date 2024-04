Como um funcionário a mais na Apple: o dia em que Steve Jobs ajudou um usuário a salvar seu Mac

O sucesso da Apple baseia-se no amor que Steve Jobs dedicou a cada centímetro da empresa. Estar nos detalhes foi o que impulsionou a empresa para se tornar o gigante de Cupertino.

A Apple destaca por oferecer aos seus usuários uma experiência única com seus dispositivos. Não estamos falando apenas do iPhone. Isso também se aplica aos iPads, aos extintos iPods e aos Macs.

Existem dispositivos de outros sistemas operacionais que podem superar a Apple em muitos aspectos, no entanto, em Cupertino eles se preocupam em ser únicos e isso é algo que devem agradecer a Steve Jobs.

Recomendados

O gênio por trás da empresa da maçã mordida estava em tudo. Tanto que se preocupava com seus clientes a ponto de salvar a vida de um usuário que teve um problema com seu Mac em certa ocasião.

Apple: MacBook Air 2022 sería aún más barata que todos los modelos previos

Serviço ao cliente, aqui é Steve Jobs. Em que posso ajudá-lo?

Como se fosse um agente do centro de atendimento da Apple, Steve Jobs resolveu o dramático problema de um usuário, de acordo com o artigo na Applesfera.

A situação foi a seguinte. Em 2008, foram lançadas as primeiras gerações do MacBook Air. Eles usavam disco rígido em vez de SSD, o que tornava o hardware mais propenso a falhas. Um cliente teve um problema e, com sua garantia, a peça foi substituída. O problema foi que não devolveram o antigo, onde ele guardava informações valiosas.

Ele voltou à Apple Store onde resolveram o problema, mas a peça não estava mais com eles. Ele entrou em contato com o Apple Care e o disco rígido não pôde ser rastreado.

Então, em uma última tentativa desesperada, este usuário enviou um e-mail para Steve Jobs e, no dia seguinte, ele respondeu. Não só isso, mas também resolveu o problema para ele.

Assim foi a comunicação entre os dois

“[Matt] Olá?”

[Steve Jobs] Olá Matt. Aqui é o Steve Jobs falando. Só queria dizer que recebi seu e-mail e faremos o possível para que você recupere seu antigo disco rígido reparado.

[Matt] Uau! Muito obrigado.

[Steve Jobs]: Agora vou te transferir para o meu assistente, ele continuará cuidando de tudo. Vamos conseguir. Por favor, aguarde”.