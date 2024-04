Assim é Telepathy: a interface cérebro-computador com 1.000 eletrodos minúsculos essenciais para a Neuralink

O avanço da Neuralink no desenvolvimento de sua interface cérebro-computador é tão impressionante quanto assustador. O testemunho de Noland Arbaugh, a primeira pessoa a receber o chip Telepathy em seu cérebro, é evidência de como a tecnologia está alcançando níveis que antes só víamos na ficção científica.

É por isso que sentimos a necessidade de falar especificamente sobre o chip Telepathy, a chave em todo esse avanço tecnológico, que leva nossa raça a outro nível.

Passou apenas um mês desde que Noland Arbaugh recebeu o chip em seu cérebro. Desde o início, ele provou ser um ‘nerd’, mas agora se mostra ficando até as 06:00 da manhã desfrutando de vários videogames.

Praticam a colocação do implante Telepathy em um boneco (Foto: X @neuralink)

O que é e como funciona a Telepathy?

A telepatia tem o tamanho de uma moeda pequena. Em sua dimensão máxima, atinge 2,3 centímetros. Possui um total de 1024 eletrodos, em sua versão atual, e é feito de um tipo de titânio que é biocompatível com o corpo humano.

Estes eletrodos, instalados por uma série de 64 fios em direção ao cérebro, são responsáveis por registrar a atividade elétrica neuronal sobre a intenção e o movimento.

O chip se conecta a um decodificador externo, que processa as informações do implante para traduzi-las em comandos em uma linguagem compreensível para um computador ou qualquer outro dispositivo eletrônico. A conexão entre eles é feita através de um sistema de bluetooth ou Wi-Fi.

O primeiro usuário da Neuralink compartilha sua experiência

De acordo com uma resenha do 3D Juegos, Arbaugh conta que o chip da Neuralink mudou sua vida. Descreve que se sente como os Jedi em Star Wars, que manipulam objetos com o uso da força.

Ele relata que uma das atividades que mais sentia falta de fazer era jogar xadrez. Desde que instalaram o chip nele, deram-lhe a possibilidade de jogar partidas através do aplicativo digital do jogo de tabuleiro.

Além de xadrez e Civilization VI, a equipe da Neuralink nos surpreendeu com um vídeo em que Noland Arbaugh aparece jogando Mario Kart 8 Deluxe em um console Nintendo Switch.