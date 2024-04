As ferramentas de inteligência artificial do Google Fotos estarão disponíveis gratuitamente

Google Fotos, o aplicativo gratuito de armazenamento e organização de fotos e vídeos desenvolvido pelo Google, tem se destacado por ser um aplicativo versátil e fácil de usar e que é particularmente útil para armazenar, organizar, editar, compartilhar e desfrutar de fotos e vídeos.

Com seu armazenamento gratuito, backup automático, recursos de organização inteligente e ferramentas de edição, o Google Fotos costuma ser uma excelente opção para quem deseja aproveitar ao máximo suas memórias.

Agora, o Google Fotos se prepara para dar um passo importante em relação à acessibilidade de suas funções de edição. A partir de 15 de maio, todas as ferramentas de edição impulsionadas por IA estarão disponíveis gratuitamente para todos os usuários, sem a necessidade de assinaturas ou dispositivos específicos.

Borracha Mágica e muito mais, ao alcance de todos.

O "Magic Eraser", uma das funções mais populares do Google Fotos que permite remover elementos indesejados das imagens automaticamente, será a ferramenta mais beneficiada por esta alteração.

Esta função, que até agora era exclusiva para assinantes do Google One e usuários do Pixel, estará disponível para todos os usuários do aplicativo.

Além do Magic Eraser, outras ferramentas de edição com IA como o efeito HDR, que melhora o contraste e a cor das fotos, e Color Pop, que permite destacar cores específicas em fotos em preto e branco, também estarão disponíveis gratuitamente.

Para acessar essas novas funcionalidades gratuitas, os usuários só precisarão esperar até 15 de maio e garantir que tenham um dispositivo compatível. No caso do Android, é necessário um dispositivo com Android 8 ou superior, enquanto para usuários de iPhone, iOS 15 ou superior é necessário.

Um passo em direção à democratização da edição de fotos

A decisão do Google de tornar gratuitas as ferramentas de edição com IA é um passo importante em direção à democratização da edição de fotos. Ao disponibilizar essas ferramentas para todos os usuários, o Google Fotos se consolida como uma plataforma ainda mais completa e acessível para a gestão e edição de fotografias.

É importante ressaltar que, embora as ferramentas de IA sejam gratuitas, o Google One continuará oferecendo benefícios adicionais aos seus assinantes, como armazenamento em nuvem adicional e acesso a recursos exclusivos.

Esta mudança certamente será bem recebida pelos usuários do Google Fotos, que agora terão mais opções para editar suas fotos de forma criativa e simples, diretamente do aplicativo.