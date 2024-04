Adeus ao TikTok que está de saída: o Senado dos Estados Unidos aprovará a proibição da rede social no país

A batalha legal entre o TikTok e o governo dos Estados Unidos registra um novo episódio, nesta quarta-feira, 24 de abril de 2024. O Senado americano finalmente assinou o projeto de lei que determina a proibição da rede social mais popular do mundo, a menos que sua empresa-mãe venda suas ações para investidores americanos.

ANÚNCIO

O que isso significa? O TikTok vai desaparecer? Ainda não, na verdade, pode levar anos para que os usuários dos Estados Unidos percam o acesso aos seus perfis. No entanto, essa aprovação do Senado é um passo muito importante contra ByteDance, a empresa chinesa que administra a rede social de vídeos curtos.

O primeiro passo, executado em meados de março deste ano, foi a aprovação do projeto de lei pela Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Em seguida, passou para o Senado, que também aprovou, com uma votação de 79 a 18 na noite desta terça-feira. Agora cabe ao Presidente norte-americano, Joe Biden, assinar a lei para obrigar definitivamente a ByteDance a vender ou desaparecer o TikTok.

Recomendados

No entanto, o fato de Joe Biden assinar o documento não significa o desaparecimento definitivo da rede social. A ByteDance entrou com uma ação para impedir a venda forçada e, de acordo com o BBC, é possível que o caso chegue à instância final, que seria a Suprema Corte.

O que acontece com o TikTok se Joe Biden assinar o projeto de lei aprovado pelo Senado?

Vamos supor que Joe Biden está sentado em sua mesa neste momento, assinando o documento do Senado para finalmente forçar a venda do TikTok nos Estados Unidos.

A Bytedance tem nove meses para encontrar um comprador para a rede social. Enquanto o comprador tem três meses de carência antes de qualquer proibição, caso não atenda aos requisitos exigidos pelos Estados Unidos. Portanto, estamos falando de que, no pior dos casos, ainda teremos o TikTok até abril ou maio de 2025.

Vamos lembrar que no final deste ano haverá eleições presidenciais nos EUA. Se Donald Trump ganhar, ele, que agora defende a posição da ByteDance e do TikTok, poderia reverter o processo judicial contra a rede social.