Adeus ao ‘online’: WhatsApp anuncia duas novas funções para proteger sua privacidade

Fundada em 2009 por Jan Koum e Brian Acton, o WhatsApp é um aplicativo que se tornou indispensável em nosso dia a dia. E é que nos permite enviar mensagens de texto, imagens, vídeos e arquivos de voz através da internet, com uma interface simples que qualquer pessoa poderia dominar. Por isso, tornou-se um aplicativo reconhecido tanto a nível pessoal quanto profissional, adaptando-se continuamente às nossas necessidades, com constantes melhorias na funcionalidade e na privacidade. E é sobre este último ponto que a plataforma de Meta anunciou duas novidades.

ANÚNCIO

E é que o WhatsApp revelou estar preocupado com a crescente onda de fraudes e golpes que têm proliferado na plataforma ao longo dos anos. E agora, a nova função "Visto por último" busca proporcionar maior discrição sobre a disponibilidade dos usuários no aplicativo.

O WhatsApp atualiza seu status ‘Online’

Estamos falando de uma atualização que está atualmente em sua fase beta, e que permite aos usuários ocultar o tradicional status "online". Em vez disso, o status "Recentemente online" só será visível na seção de chamadas e lista de contatos, fornecendo informações sobre quem usou o aplicativo recentemente sem mostrar se estão online naquele momento preciso.

Como mencionado anteriormente, esta mudança faz parte de um esforço contínuo da empresa de tecnologia para adaptar o aplicativo às necessidades de privacidade dos usuários. Como de costume, a função poderá ser ativada ou desativada de acordo com as preferências de cada pessoa, o que permitirá aos usuários manter o controle sobre como sua atividade é exibida dentro do aplicativo.

Mas isso não é tudo. De acordo com o WABetaInfo, o WhatsApp também estaria introduzindo a função "Começar a conversar", que facilita a interação com contatos recém-adicionados. Esta nova opção aparecerá na lista de conversas, mostrando os contatos recentemente adicionados à agenda, simplificando o processo de iniciar novas conversas sem ter que procurar manualmente cada novo contato.

Embora essas melhorias ainda estejam em versão beta, espera-se que em breve estejam disponíveis para o público em geral e se juntem às novas modificações que o WhatsApp tem implementado para melhorar a experiência do usuário e oferecer maior segurança e privacidade na plataforma.