“Somos pensadores lentos em comparação com a IA”: a preocupante opinião de Bill Gates sobre a inteligência artificial

Bill Gates não pensa duas vezes em ligar seus microfones e falar sobre os temas que domina em seu próprio podcast, Unconfused Me. Ultimamente, ele está abordando um tema que nos interessa a todos: a inteligência artificial. E justo quando estava opinando sobre os riscos do avanço dessa tecnologia, ele emitiu uma opinião no mínimo surpreendente.

O cofundador da Microsoft falou sobre o medo da quantidade de empregos que a IA eliminará, sendo uma ferramenta que avança a passos largos e em tempo recorde. Na verdade, ele diz que até poderia tirar seu atual trabalho como filantropo, já que os mecanismos de aprendizado de máquina são mais eficazes do que um humano ao buscar soluções para um problema.

Bill Gates não gostaria que uma inteligência artificial o substituísse. Ele diz que se diverte trabalhando e acredita que dá um toque de coração às coisas que faz em busca de um mundo melhor. Mas, com base no que ele mesmo viu da IA, acredita que fica para trás em relação à tecnologia.

"Fico muito entusiasmado com isso, sabe, sou bom em trabalhar na malária e na erradicação da malária, e em conseguir pessoas inteligentes e aplicar recursos nisso", disse em uma conversa com Sam Altman, CEO da OpenAI e criador do ChatGPT.

“Quando a máquina me diz: ‘Bill, vá jogar pickleball, eu cuido da erradicação da malária. Você é apenas um pensador lento’, então é algo filosoficamente confuso”, acrescenta o magnata americano, conforme relatado pelo El Confidencial.

Números alarmantes sobre a substituição de humanos por inteligência artificial

O meio mencionado anteriormente cita um relatório de Ben Goertzel, que é considerado um dos maiores especialistas em inteligência artificial. Esse analista afirma firmemente que a IA substituirá 80% dos empregos no mundo.

Goertzel vê isso como algo positivo para o futuro da humanidade, uma vez que as pessoas terão que "encontrar coisas melhores para fazer com suas vidas do que trabalhar para sobreviver", em referência ao fato de que, aparentemente, a questão econômica não será um problema dentro de 20 anos.

O desafio está no mundo atual, onde é necessário ter um emprego para sobreviver. “O problema que vejo está no período intermediário, quando as IAs tornarem o emprego humano obsoleto. Não sei como resolver os problemas sociais que isso implicará”, disse Ben Goertzel.