Experimento ATLAS no CERN Por que os cientistas do CERN estão procurando as misteriosas partículas fantasmas?

O Centro Europeu de Pesquisa Nuclear (CERN) é popularmente conhecido por ser o maior laboratório de física de partículas do mundo. O local abriga uma série de aceleradores de partículas, sendo o maior deles o renomado - e polêmico em seu tempo - Grande Colisor de Hádrons (LHC).

O CERN fez importantes descobertas sobre a física de partículas, incluindo a existência do bóson de Higgs, a partícula responsável por dar massa a outras partículas. O laboratório também desenvolveu tecnologias que tiveram um impacto significativo na sociedade, como a World Wide Web.

Agora, um novo experimento do Centro Europeu de Pesquisa Nuclear (CERN) poderia provar a existência das misteriosas partículas fantasmas no Universo. Essas partículas, que desafiaram a compreensão convencional do cosmos por muito tempo, podem revelar segredos cruciais sobre a estrutura do mundo que nos rodeia e sua evolução.

O mistério da matéria escura e da energia escura

O que podemos ver no cosmos, incluindo estrelas, planetas e galáxias, constitui apenas 5% da matéria real do Universo. Os outros 95% são considerados um vasto "Universo escuro" ainda desconhecido, onde a matéria escura ocupa aproximadamente 27% e a energia escura os 68%.

As partículas fantasmas são elementos hipotéticos invisíveis e indetectáveis que, de acordo com alguns modelos teóricos, compõem a matéria escura e a energia escura. Estas partículas não interagem com a matéria observável, são incapazes de produzir, refletir ou absorver luz, e são extremamente difíceis de medir.

Os cientistas do CERN acreditam ter encontrado uma maneira de provar se as partículas fantasmas existem ou não. O Projeto de Busca por Partículas Ocultas (SHiP) deu luz verde a um experimento inovador em busca de evidências sobre essas partículas.

Um instrumento mais potente e uma nova técnica

O novo instrumento, parte do projeto SHiP, promete ser mil vezes mais sensível do que seus antecessores. Ao contrário do Grande Colisor de Hádrons (LHC), este dispositivo irá impactar as partículas contra uma superfície dura em vez de fazê-las colidir entre si, abrindo novas portas para compreender a composição do Universo.

"O que realmente me atrai no experimento é que essas partículas estão bem na frente dos nossos narizes, mas nunca fomos capazes de vê-las devido à forma como interagem, ou melhor, à forma como não interagem", disse à BBC o professor Mitesh Patel do Imperial College. "Somos exploradores e acreditamos que podemos encontrar algo interessante nesse novo terreno. Então, temos que dar uma olhada".

Os cientistas do projeto SHiP buscam que o colisor divida as partículas em fragmentos ainda menores, para finalmente poder detectá-las. O experimento poderia iniciar a busca das partículas fantasmas até 2030.

O sucesso do experimento SHiP poderia revolucionar nossa compreensão do Universo. Se for confirmada a existência das partículas fantasmas, abrir-se-ia um novo campo de pesquisa com implicações para a física, cosmologia e astrofísica.

A busca das partículas fantasma é um exemplo fascinante de como a ciência avança desafiando as ideias preestabelecidas. Este novo experimento nos aproxima de desvendar alguns dos mistérios mais profundos do Universo.