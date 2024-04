O que é um cometa e o que faz com que o ‘Diabo’ retorne a cada 71 anos?

Muitas vezes descritos como ‘estrelas cadentes’, os cometas têm fascinado as pessoas desde o início dos tempos. Um dos mais emblemáticos é o Cometa Halley, observado desde 240 a.C. e nomeado assim por Edmond Halley, que previu seu retorno a cada 76 anos. Outro cometa notável é o Hale-Bopp, descoberto em 1995 e que em 1997 impressionou a todos durante sua passagem pela Terra ao ser visível a olho nu por 18 meses, mas que não voltará a passar perto do planeta até o ano 4385.

Estes objetos celestes têm conseguido maravilhar os entusiastas e intrigar a comunidade científica, impulsionando grandes pesquisas sobre o sistema solar. Na verdade, recentemente tem se falado bastante sobre o Cometa Diabo, que está passando nestes dias pela nossa órbita e que é visível com a ajuda de telescópios ou instrumentos adequados em algumas regiões do mundo.

Cometa do Diabo Levará 71 anos para voltar

O que é um cometa?

Muitas vezes dizemos seu nome, mas não compreendemos realmente do que estamos falando. E é que os cometas são corpos celestes compostos principalmente de gelo, rochas e gases que orbitam o Sol seguindo trajetórias elípticas.

A origem dos cometas está em duas regiões distantes do sistema solar: a Nuvem de Oort e o Cinturão de Kuiper. Eles se caracterizam por suas caudas luminosas que podem ser vistas quando passam perto do Sol e que podem se estender até 150 milhões de quilômetros.

À medida que um cometa se aproxima do Sol, o seu núcleo gelado aquece e liberta gases e poeira, num fenômeno conhecido como sublimação, criando uma atmosfera brilhante e, frequentemente, uma cauda que aponta para longe do Sol devido à pressão da radiação solar e do vento solar.

No entanto, é importante esclarecer que os cometas não emitem luz própria, mas tornam-se visíveis graças à luz solar que refletem. Estamos a falar de um processo endotérmico que liberta vapor de água, monóxido de carbono, dióxido de carbono e outros compostos químicos que podem ser visíveis a partir da Terra quando os cometas cruzam a sua órbita.

Desta forma, a NASA classifica os cometas em duas categorias principais com base na duração de suas órbitas. Os cometas de período curto, como o famoso Cometa Diabo, completam sua órbita em menos de 200 anos e são recorrentes em nossas vidas. Por outro lado, os cometas de período longo, que vêm da distante Nuvem de Oort, podem levar milhões de anos para completar uma órbita ao redor do Sol.

Halley NASA

Como o cometa Diabo nos afeta?

Este corpo celeste tem estado presente em nossos céus há algumas semanas e irá atingir seu periélio (seu ponto mais próximo ao Sol) neste domingo, 21 de abril. Isso poderá ser visto em países como México, Estados Unidos e Canadá, além dos canais oficiais da NASA.

Este cometa, oficialmente conhecido como 12P/Pons-Brooks, recebeu esse nome devido às formações em sua cauda que lembravam dois pequenos chifres e é conhecido por retornar ao nosso sistema solar a cada 71 anos, então a próxima vez que o veremos será em 2095.

É provável que a NASA e a ESA aproveitem a oportunidade para investigar mais sobre as condições primitivas do sistema solar, já que os cometas são considerados quase amostras intactas da matéria que existia quando o sistema solar se formou, cerca de 4,6 bilhões de anos atrás, sendo assim muito importantes para a ciência se aproximarem da origem da vida.