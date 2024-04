Meta Horizon OS: os detalhes da aliança entre Zuckerberg, Lenovo, Microsoft e ASUS

A empresa de Mark Zuckerberg, Meta Platforms, não só se dedica a gerenciar as redes sociais mais populares da época: WhatsApp, Facebook e Instagram. Mas também está avançando em seus planos de multiverso, que incluem dispositivos como seus óculos de realidade aumentada em colaboração com a Ray-Ban, conhecidos como Ray-Ban Meta Smart Glasses. Além disso, há os óculos de realidade virtual (VR) Meta Quest, que oferecem uma experiência imersiva sem a necessidade de fios, permitindo aos usuários se moverem livremente em um espaço tridimensional. Nesse contexto, o CEO da Meta anunciou uma nova parceria com a Lenovo, Microsoft e ASUS para expandir o acesso ao seu sistema operacional de realidade virtual, Meta Horizon OS.

Trata-se de uma colaboração estratégica, que faz parte de um esforço mais amplo para promover a popularização da realidade virtual e aumentada, chave na construção do metaverso proposto pelo Meta.

Os segredos da aliança de Zuckerberg

Desta forma, a colaboração entre empresas tão grandes permitirá a essas empresas de tecnologia integrar o Horizon OS em seus dispositivos, abrindo novas possibilidades para o desenvolvimento de aplicativos e experiências em ambientes virtuais. E é que os mais conhecedores saberão que, até agora, o Horizon OS era exclusivo dos óculos de RV Meta Quest, mas com essa abertura, o Meta busca promover um ecossistema de realidade virtual mais diversificado e acessível.

Como podem ver. Meta aspira a transformar o Horizon OS no ‘Android da realidade virtual’, oferecendo uma plataforma aberta que estimule a criatividade no setor. Esse foco contrasta com modelos mais fechados, como os da Apple, e visa estabelecer um padrão na indústria que seja mais inclusivo e flexível.

Com a integração do Horizon OS em dispositivos da Lenovo, Microsoft e ASUS, o Meta pretende melhorar a oferta atual de hardware de realidade virtual, juntamente com a melhoria das aplicações e serviços já disponíveis, como simulações de reuniões físicas ou interações com objetos digitais em ambientes virtuais, buscando recriar uma sensação de presença física no mundo digital.

Além disso, o sistema operacional facilitará aos desenvolvedores a criação de novas experiências imersivas, como salas de cinema virtuais e plataformas de jogos aprimoradas pelo acesso ao Xbox Game Pass e xCloud Gaming.

Quando essas mudanças no Meta Horizon OS serão eficazes?

Claramente, os produtos resultantes desta parceria demorarão a chegar ao mercado. A expectativa é alta, principalmente porque se espera que incentivem um maior interesse e adoção da tecnologia VR. Além disso, esta estratégia complementa as recentes iniciativas do Meta para tornar seus dispositivos mais acessíveis, como a redução de preços do Meta Quest 2, que passaram a custar de US$ 499 para US$ 199 .

A decisão de baixar os preços e abrir o acesso ao seu sistema operacional é, sem dúvida, um esforço por parte de Mark Zuckerberg para levar sua tecnologia a todos os cantos do mundo, sem que as barreiras econômicas sejam um impedimento para experimentar a realidade virtual. Ele conseguirá? Com essa aliança, esse objetivo parece cada vez mais próximo.