Evite fraudes: qual é a maneira mais fácil de bloquear um número desconhecido no WhatsApp?

Com a chegada da telefonia em nossas vidas, também começou a surgir o fantasma das fraudes. Um problema persistente que ainda continua nos dias de hoje, mas de forma muito mais sofisticada e tecnológica. E é que os fraudadores costumavam fazer chamadas diretas às suas vítimas para enganá-las e obter informações pessoais ou financeiras. No entanto, agora, esses criminosos conseguiram se adaptar às novas plataformas, sendo o WhatsApp um dos seus meios favoritos para realizar essas atividades ilícitas, aproveitando a sua popularidade e a confiança de muitos usuários nas mensagens que recebem... pois muitas vezes até se passam por amigos ou familiares que precisam de um favor urgente.

Isso apenas reforça uma missão constante de todos nós que utilizamos esses dispositivos tecnológicos: Manter-nos alerta, informados e sempre verificar as informações antes de compartilhar dados pessoais ou realizar qualquer tipo de transação.

WhatsApp Fraudes (Paola Hernández)

Como bloquear um número desconhecido no WhatsApp?

Numa era em que a cibersegurança é fundamental, existem certas funções incluídas nas plataformas que frequentamos que devemos memorizar. Uma delas é como bloquear números desconhecidos no WhatsApp, o que facilitará muito a sua vida se receber uma mensagem ou chamada suspeita.

E é que o aplicativo de mensagens oferece várias maneiras de bloquear um contato indesejado. Em primeiro lugar, se o caso for que você recebeu uma mensagem de um número não registrado em seus contatos, basta abrir o chat no WhatsApp e tocar no número na parte superior da tela para acessar os dados do contato. Uma vez lá, você pode verificar se eles têm algum grupo em comum ou alguma informação que o faça reconhecer o contato. Mas se perceber que se trata de uma possível fraude, basta deslizar para baixo, selecionar “Bloquear contato” e depois confirmar.

Depois, se o caso é que você recebeu uma ligação de um número desconhecido, o processo é igualmente simples. Basta ir até a aba “Chamadas” dentro do aplicativo, localizar a chamada do número suspeito e selecionar a opção “Bloquear contato” no menu de opções.

A outra alternativa é gerenciar seus contatos bloqueados diretamente nas configurações do WhatsApp, onde o procedimento é um pouco mais longo: você precisa acessar as configurações do aplicativo, selecionar “Conta”, depois “Privacidade” e rolar até “Contatos bloqueados”. Lá, você pode adicionar novos números à lista de bloqueados usando o ícone “Adicionar” localizado no canto superior direito.

No entanto, após bloquear um número, é sempre recomendável denunciar qualquer atividade suspeita ao WhatsApp para ajudá-los a melhorar a segurança da comunidade na plataforma. E, quem sabe, talvez um dia erradicar o cibercrime.