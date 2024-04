Como ativar o ‘modo menta’ no Whatsapp: vai parecer delicado e muito feminino

Sem dúvida, o Whatsapp é o aplicativo por excelência para se comunicar de várias formas possíveis, graças a todas as opções que oferece para gerar maior interatividade entre os quase três bilhões de usuários que possui neste crescimento vertiginoso que teve desde 2009, quando chegou ao mercado. Foram muitas as atualizações, mas uma das que mais agradou aos internautas foi a possibilidade de personalizá-lo.

O fato de poder alterar o icônico verde do aplicativo por outra cor de preferência do usuário parece muito atraente para muitos: vermelho, azul, rosa, amarelo, não importa a tonalidade, é uma opção que veio para ficar. Atualmente, o verde menta é uma das cores que se tornou mais popular entre os usuários e hoje vamos te mostrar como transformar o seu.

É importante ressaltar que basicamente só funciona em dispositivos com sistema operacional Android, pois no iOS não pode ser aplicado devido aos comandos criptografados que possui. Agora, para mudar para o ‘modo menta’, também será necessário baixar um segundo aplicativo da loja do Google Play.

Como ativar?

É um procedimento bastante simples e rápido. Na Google Play, procure o aplicativo Nova Launcher, uma vez que o encontrar, faça o download e abra-o. Depois disso, você precisa especificar qual estilo deseja que seja exibido na tela.

Entre as opções que o aplicativo oferece está a de escolher ícones maiores ou letras uniformes. Agora, você entrará no navegador com o qual se sinta mais confortável para buscar o ícone do WhatsApp em tom de menta.

Abra o ‘Novo Launcher’ para defini-lo como padrão. Basta ir até o ícone laranja para alterar a camada de personalização do seu smartphone. Depois de fazer isso, basta pressionar o ícone do WhatsApp por alguns segundos.

Isso te levará a uma janela flutuante onde você deve clicar em ‘Editar’, e então clicar no logotipo do aplicativo. Após concluir esta etapa, vá para ‘Aplicativos’, ‘fotos’ e escolha na galeria a foto verde menta do Whatsapp, ajuste a imagem e pronto!, você tem o ‘modo menta’ no seu celular.

Em março deste ano, o aplicativo de mensagens fez sua última atualização e trouxe boas novidades, como uma nova aparência muito mais minimalista. Agora, a barra de ícones está na parte inferior. Além disso, adicionou mais proteção às fotos de perfil, pois não será possível tirar capturas de tela. Quanto aos status, agora é possível vê-los sem que seus contatos saibam, o que tem agradado muito ao público.