Assim seria o incrível jogo de mundo aberto do Coringa de Joaquin Phoenix

Os videogames feitos por fãs, também conhecidos como fan-games ou fangames, são jogos criados por entusiastas sem o apoio oficial da empresa desenvolvedora do jogo original. Estes jogos são baseados em franquias, personagens ou mundos já existentes, e são desenvolvidos por fãs com paixão e dedicação, utilizando ferramentas e recursos próprios.

Existem muitos tipos de fan-games, que vão desde simples remakes ou reimaginações de jogos clássicos até jogos completamente novos que expandem o universo da franquia original.

E o aclamado Joker de Joaquin Phoenix não só busca conquistar o cinema com sua sequência que chegará este ano, mas também parece estar pronto para invadir o mundo dos videogames com um título de mundo aberto desenvolvido por um fã do Príncipe Palhaço do Crime.

O jogo, intitulado simplesmente The Joker, foi criado pelo canal do YouTube Teaser Play usando o motor gráfico Unreal Engine 5. Faz parte de uma série de experimentos do canal onde imaginam como seria um videogame baseado no filme de 2019.

Uma homenagem fiel ao filme

O mais notável do projeto é que o Teaser Gameplay não apenas conseguiu recriar o estilo visual e os cenários do filme de Todd Phillips, mas também conseguiu representar com precisão os movimentos feitos por Joaquin Phoenix em sua interpretação do Coringa.

Conforme mostrado no vídeo, o jogo seria proposto no estilo Grand Theft Auto, com um vasto mundo aberto, cenários de todos os tipos para explorar e confrontos ou assassinatos com armas de fogo.

E será possível jogar?

O trailer do jogo deixou os fãs muito animados, mostrando um conceito muito interessante para um jogo que seria totalmente oposto ao estilo da saga Batman Arkham. No entanto, é muito provável que isso acabe sendo apenas uma ideia e não se concretize.

Para aqueles que não conhecem, Teaser Play é um canal dedicado a criar trailers de conceitos de filmes em videogames. No passado, eles fizeram vídeos com ideias para jogos de Shrek, God of War, Jurassic Park e até mesmo um jogo de terror baseado em IT.

Um futuro incerto para o jogo do Joker?

Após o recente fracasso de Suicide Squad: Kill the Justice League, é improvável que a Warner Games esteja interessada em desenvolver novos videogames relacionados ao Batman em um futuro próximo, muito menos uma proposta alternativa como um mundo aberto estrelado pelo Coringa.

Apesar das poucas probabilidades de este fanmade se tornar realidade, o projeto do Teaser Play é uma homenagem impressionante ao filme de Joaquin Phoenix e um exemplo da criatividade e talento dos fãs do mundo dos videogames.