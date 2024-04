Assim é a nova inteligência artificial da Microsoft que deu vida à Mona Lisa

Investigadores da Microsoft apresentaram uma nova tecnologia de IA que cria representações realistas de figuras históricas, algo que, em tempos de fake news, gerou uma grande quantidade de debates online sobre suas possíveis aplicações e riscos.

Os vídeos que mostram a Mona Lisa e outras figuras históricas a falar e a moverem-se de forma realista têm gerado fortes reações nas redes sociais. Alguns utilizadores expressaram diversão, enquanto outros demonstraram preocupação com as possíveis aplicações negativas da tecnologia.

Um usuário no Twitter comentou: "Estou morrendo de rir com o vídeo da Mona Lisa." No entanto, outro usuário afirmou: "É selvagem, estranho e assustador. O que vem depois?".

A Microsoft aborda os riscos e a responsabilidade

Os pesquisadores da Microsoft reconheceram os riscos associados a esta nova tecnologia e afirmaram que não têm planos de lançar uma demonstração ou produto online até estarem certos de que será usado de forma responsável e de acordo com as regulamentações adequadas.

Um pesquisador da Microsoft disse: "A tecnologia deepfake tem um enorme potencial para o bem, mas também para o mal. É importante que desenvolvamos essa tecnologia de forma responsável e estabeleçamos salvaguardas para evitar que seja usada com propósitos maliciosos".

Apesar dos possíveis riscos, também destacaram o potencial positivo de sua técnica de IA. Apontaram que poderia ser usada para melhorar a equidade educacional, a acessibilidade para pessoas com dificuldades de comunicação e até mesmo para oferecer companhia ou apoio terapêutico.

Um pesquisador da Microsoft disse: "Acreditamos que a IA tem o potencial de tornar o mundo um lugar melhor. Estamos comprometidos em desenvolver essa tecnologia de forma responsável para promover o bem-estar humano."

Desafios legais e regulatórios

Este avanço ocorre num momento em que governos de todo o mundo estão lutando para regular a IA e legislar contra seu uso criminoso.

Um exemplo é a pornografia deepfake, que afetou figuras públicas como Taylor Swift. Embora alguns estados nos Estados Unidos criminalizem os deepfakes, a legislação federal ainda não o faz, levando a múltiplas propostas de lei no Congresso para abordar essa questão.

O avanço da Microsoft é um exemplo do rápido desenvolvimento da tecnologia de IA e levanta importantes questões sobre seu uso responsável. Será crucial que pesquisadores, empresas e governos trabalhem juntos para garantir que a IA seja utilizada para o bem e não para o mal.