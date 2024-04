A exploração da nave da NASA em forma de libélula que explorará Titã, uma das luas de Saturno

Titã é a maior lua de Saturno e também é um mundo fascinante que cativou tanto cientistas quanto entusiastas da astronomia. Com um diâmetro de 5.150 quilômetros, é até maior que o planeta Mercúrio e é a única lua do sistema solar com uma atmosfera densa. Descoberta em 1655 pelo astrônomo holandês Christiaan Huygens, somente na década de 1970 as sondas espaciais Voyager 1 e Voyager 2 forneceram as primeiras imagens detalhadas da lua.

A atmosfera de Titã é composta principalmente por nitrogênio, com pequenas quantidades de metano e outros gases, e é a única atmosfera densa conhecida no sistema solar que não é composta principalmente por dióxido de carbono. A atmosfera desta lua também é muito mais fria do que a da Terra, com uma temperatura média de cerca de -179 graus Celsius.

O mais marcante no clima de Titã são as nuvens de metano e etano que cobrem grande parte da superfície, obscurecendo a visão do espaço. Essas nuvens também produzem chuva e neve, que caem sobre a superfície na forma de hidrocarbonetos líquidos. Por isso, dizem que é o único lugar do Sistema Solar que possui mares, além da Terra.

Para saber mais sobre este lugar intrigante, a NASA confirmou o lançamento da missão Dragonfly em julho de 2028. Esta ambiciosa missão, que tem como objetivo explorar profundamente este Titã, representa um grande avanço na busca por vida extraterrestre.

Um projeto desafiador com um grande potencial

A equipe da missão Dragonfly tem agora quatro anos para concluir o design, construção e testes da nave espacial e dos seus instrumentos científicos. A missão, que inicialmente estava agendada para 2026, enfrentou um atraso de dois anos devido a restrições orçamentais e custos adicionais relacionados com a pandemia de COVID-19.

Apesar desses desafios, o projeto continua avançando com um orçamento de US$ 3.350 bilhões e um grande potencial para expandir os limites da exploração espacial.

Nicky Fox, gerente associado da Direção de Missões Científicas da NASA, destacou que Dragonfly é uma missão científica com um amplo interesse comunitário que "irá expandir os limites da exploração espacial".

Um drone em busca das origens da vida

A Libélula será o primeiro veículo científico da NASA a voar sobre outro corpo planetário. Equipado com oito rotores, em forma de libélula, irá explorar várias áreas de Titã em busca de processos químicos pré-bióticos comuns tanto nessa lua quanto na Terra primitiva.

Desde dunas de areia até o solo de crateras, o robô explorará em busca de água líquida e materiais orgânicos que poderiam lançar luz sobre a origem da vida em Titã há milhares de anos.

Com a sede no Laboratório de Física Aplicada Johns Hopkins (APL) em Maryland, a Dragonfly promete abrir novas fronteiras na exploração espacial e na busca por vida extraterrestre. A missão está prevista para chegar a Titã em 2034 e começar a explorar este mundo misterioso em busca de pistas sobre a existência de vida além do nosso planeta.