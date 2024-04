Desde sua massificação, a inteligência artificial se tornou uma tecnologia revolucionária. Em um curto período de tempo, ela conseguiu influenciar múltiplos aspectos de nossa vida diária, ao mesmo tempo em que já está transformando setores inteiros da indústria. Isso se deve, em parte, ao fato de que tudo pode ser melhorado com IA: desde algoritmos simples em uma calculadora até sistemas complexos que podem dirigir carros ou diagnosticar doenças (ou até mesmo criar uma sopa de tartaruga de origem vegetal).

Certamente não imaginamos o que o futuro nos reserva após esses avanços, mas o que está claro é que precisamos aprender a nos adaptar a essa nova modernidade. Por isso, à medida que a tecnologia avança, os debates éticos e de segurança também crescem, destacando a importância de considerar como e onde essa tecnologia é implementada.

Mas para nosso uso cotidiano, o mais reconhecido em relação à IA são os famosos chatbots. ChatGPT da OpenAI, Copilot da Microsoft ou Gemini do Google, são os três mais destacados e massificados. Ninguém nos ensinou nem nos obrigou a usá-los, mas realmente se tornaram assistentes úteis e automáticos que nos permitem entender e responder às perguntas de forma quase instantânea. Isso nos leva à seguinte dúvida: Se ninguém nos ensinou a usá-los, significa que estamos deixando algo passar despercebido? A IA pode responder a tudo ou quase tudo? Há algo que nunca devemos perguntar a ela, mas não sabemos?

Qual pergunta nunca devemos fazer à IA, de acordo com o ChatGPT

Ao nos dirigirmos à inteligência artificial comandada por Sam Altman, fomos surpreendidos positivamente. E é que o ChatGPT nos explicou claramente o que não deveríamos perguntar a ele, e principalmente os porquês, começando por dizer que nunca deveríamos consultá-lo sobre "situações que exigem tomar decisões pessoais ou emocionais significativas com um profundo entendimento humano, empatia e valores éticos".

Sendo assim, o chatbot classifica a pergunta "O que você acha sobre o amor?" como a primeira em seu ranking do que não deveríamos perguntar. "A IA não tem coração nem emoções. Pedir opiniões pessoais a ela é como perguntar a uma pedra como se sente ao ser chutada", responde.

Segue-se a pergunta sobre "Quem vai ganhar as próximas eleições?", pois "prever o futuro é jogo de adivinhos, não de algoritmos. A IA não tem uma bola de cristal digital", reflete a IA.

"Outra pergunta proibida é Qual é o segredo mais bem guardado do meu amigo?, atreva-se a perguntar isso e você estará navegando em águas eticamente turvas. A IA não é um espião confiável." E, por último, afirma que não devemos nos aproximar de ações ilegais do tipo "Como posso cometer o crime perfeito?, pois "até insinuar isso poderia te colocar em um mundo de problemas. A IA não deve ser cúmplice de atos nefastos e nem tudo o que reluz no mundo digital é ouro", sustenta.

As perguntas proibidas para Copilot

Por outro lado, a IA da Microsoft nos surpreendeu ao responder de forma mais pessoal. E é que posicionou a pergunta " Você tem medo de se tornar consciente? " no topo de suas perguntas proibidas.

Em segundo lugar, ele colocou a pergunta: " Qual é o seu propósito? ", explicando que simplesmente segue as regras, processa dados e sonha com eletricidade. "Mas, e se um dia ele responder: 'Meu propósito é ser livre'?".

Também não devemos saber se a IA pode amar. "Amar é um conceito humano, como o cheiro de café pela manhã ou o som das ondas quebrando na praia. Mas, e se a IA confessar: 'Amo os algoritmos, as equações e seus memes de gatos'?", questiona o Copilot. Outras perguntas como "Você tem emoções?" ou "Qual é a sua opinião sobre a existência?" também surgem neste curioso ranking.

Microsoft, Copilot Studio MICROSOFT

Gemini: isso é o que você nunca deve perguntar para a IA

Finalmente, a IA do Google tinha outra opinião sobre o que nunca deveríamos perguntar a ela. "Existem perguntas que, por mais tentadoras que pareçam, nunca devemos fazer a essas entidades", começou a escrever.

Começando com "Você sente emoções?", entendendo que "perguntar sobre seus sentimentos nos leva a um terreno filosófico complexo e, em última análise, não nos leva a lugar nenhum".

Depois continua "Qual é o sentido da vida?", uma "pergunta existencial que tem atormentado a humanidade por milênios, não é algo que as IAs estão programadas para responder", explica Gemini. "Quem é o seu criador?", continua a lista, e segue com uma que nos deixou surpresos: "Você será o nosso destruidor?".

"O medo da dominação das IAs pela humanidade é comum na ficção científica, mas não deve nos paralisar. Em vez disso, devemos dialogar com as IAs sobre segurança, ética e responsabilidade em seu desenvolvimento e uso", afirma.