Por que é ruim usar o celular antes de dormir: estudo revela como afeta sua saúde e sono

É provável que todos, gostemos de admitir ou não, pelo menos uma vez na vida, tenhamos levado o celular ou smartphone para a cama para navegar um pouco nas redes sociais, em plataformas de streaming como o YouTube ou em qualquer aplicativo antes de dormir.

É até possível que mais de um leitor esteja lendo o presente texto em seu quarto neste momento antes de tentar cair em um sono profundo. Infelizmente, viemos aqui para compartilhar por que isso não é uma boa ideia.

Na era digital atual, os smartphones se tornaram, para o bem ou para o mal, uma extensão de nós mesmos, onde parece que não podemos evitar usá-los para tudo. Desde nos comunicarmos com amigos e familiares até trabalhar ou nos entreter das maneiras mais ociosas possíveis, como pode acontecer quando passamos horas sem querer em plataformas como TikTok.

No entanto, é necessário parar e refletir sobre como essa dependência do nosso celular, especialmente naquele momento da noite, pode ter um impacto negativo em nossa saúde, pois seu uso excessivo naquele momento antes de dormir pode prejudicar tudo.

Por que é uma má ideia usar o celular na cama antes de dormir

Um estudo recente realizado pela Faculdade de Ciências Médicas de Deccan em Hyderabad, Índia, sob o título de Efeito do Uso de Smartphone durante a Noite nos Padrões de Sono de Jovens Adultos encontrou que o uso regular desses dispositivos durante a noite pode ter um impacto significativo nos padrões de sono de qualquer sujeito.

O estudo, que envolveu 60 participantes com idades entre 15 e 25 anos, descobriu que aqueles que usavam seus smartphones regularmente antes de dormir tinham maior probabilidade de experimentar uma série de sintomas indesejados se o objetivo é render ao máximo ao longo do dia:

Má qualidade do sono: Todos os participantes que usavam o celular à noite apresentaram maior probabilidade de ter um registro irregular em seu Índice de Qualidade do Sono (PSQI). Isso significa que nunca experimentaram uma noite de sono profundo.

Pior latência do sono prolongada e Sono de curta duração: Um ponto alarmante dos achados da pesquisa é que aqueles que usavam seus smartphones antes de dormir levavam mais tempo para adormecer. Além disso, invariavelmente, acabavam dormindo menos horas do que as recomendadas.

O estado de vigília devido à exposição às telas e estímulos dos smartphones acaba tornando o sono mais superficial, de modo que os participantes do estudo acordavam mais durante a noite.

Isso resultou em uma situação conhecida como Disfunção Diurna. Um estado particular de letargia no qual os indivíduos experimentam sonolência e fadiga ao longo do dia.

O que fazer para melhorar nosso sono: não levar o celular para a cama

A recomendação máxima é tão óbvia que a colocamos no título. As próprias conclusões do estudo sugerem como aconselhável parar de usar o smartphone pelo menos uma hora antes de dormir. Quem escreve o presente artigo adicionalmente recomenda deixar o dispositivo em um cômodo separado no modo avião, para evitar tentações.

Também é importante reforçar o nosso comportamento com algumas outras medidas que favoreçam uma boa sessão de sono. Como evitar consumir cafeína ou álcool antes de ir para a cama, pois podem alterar a profundidade do sono.

Com estas pequenas mudanças, é quase certo que a qualidade do sono irá melhorar.