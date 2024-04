Por que a Boston Dynamics aposentou seu robô Atlas?

Boston Dynamics A internet ficou agitada alguns dias com a retirada do robô Atlas da Boston Dynamics

Boston Dynamics nos fascinou e perturbou ao longo dos últimos anos, praticamente na mesma medida, com cada vídeo que eles publicaram e que se tornou viral, mostrando um vislumbre do futuro da robótica com autômatos tão eficientes que parecem representar um risco para a humanidade. Entre todos eles, o robô Atlas foi um dos que mais causou medo.

Este robô bípede impulsionado por tecnologia hidráulica, em seu auge, demonstrou como poderia andar, correr, pular, fazer acrobacias e até mesmo uma versão muito rudimentar de parkour que deu calafrios para metade das pessoas que por anos acompanharam de perto esses vídeos.

Susto na internet Atlas de Boston Dynamics

Mas então, na terça-feira, 16 de abril de 2024, algo inesperado aconteceu: os malucos da Boston Dynamics postaram em seu canal do YouTube uma despedida do robô Atlas, que foi aposentado de forma inesperada e sem dar qualquer sinal que nos alertasse sobre a possibilidade desse movimento.

Recomendados

Hoje finalmente entendemos o motivo por trás da aposentadoria antecipada do autômato e tudo faz sentido.

A Boston Dynamics mata o antigo Atlas para apresentar seu sucessor elétrico

Num vídeo publicado na quarta-feira, 17 de abril de 2024 no seu canal oficial do YouTube, a Boston Dynamics mostrou-nos a mais nova versão do robô Atlas, totalmente elétrico e agora descrito pela própria empresa como "um dos robôs humanoides mais avançados já construídos".

Parece uma declaração audaciosa, mas algumas das melhorias são evidentes à primeira vista. Uma vez que o novo robô Atlas é mais forte, mais ágil e, acima de tudo, mais preciso em seus movimentos do que seu antecessor, na verdade, este novo autômato é capaz de "mover-se de maneiras que excedem as capacidades humanas", como a empresa afirma em seu blog oficial, tornando-o ainda mais perturbador.

As imagens do vídeo mostram o Atlas realizando algo muito básico, porém perturbador: levantar-se depois de estar completamente deitado. Mas tudo indica que ele será capaz de realizar tarefas como saltar obstáculos, caminhar em terrenos irregulares e levantar objetos pesados. Movimentos que, até agora, pareciam exclusivos de seres humanos com certas qualidades físicas.

Este avanço deve-se em grande parte ao fato de os engenheiros terem integrado novas ferramentas de Inteligência Artificial e aprendizado de máquina, para garantir que o Atlas possa operar e se adaptar de forma eficiente a situações complexas do mundo real.

A Hyundai abre as portas para o robô Atlas

Boston Dynamics Agora com IA

A empresa também tem planos de comercializar o novo Atlas, semelhante ao que fez com o Spot, seu robô em forma de cachorro, que usa o ChatGPT. Tudo começará com uma parceria com a Hyundai para desenvolver uma geração de autômatos com capacidades de fabricação de automóveis que servirão como uma frota de teste para avaliar seu desempenho.

O Tesla Optimus está em sérios problemas, tudo indica que o Atlas da Boston Dynamics tem tudo para se posicionar como a referência obrigatória nesse setor. Resta saber em que aplicações específicas este robô será utilizado, além do projeto inicial com a Hyundai.

Mas se o novo Atlas puder fazer tudo o que prometem, será material de pesadelos para aqueles que temem o fim do mundo pelas mãos dos robôs.