Perguntamos à IA como era o mundo há mil anos e a resposta para cada continente foi impactante

Começamos a conversar com a inteligência artificial sobre história mundial e, cheios de dúvidas, perguntamos como era o mundo no ano de 1024. O Gemini do Google nos deu uma ampla explicação em textos separados por continentes, sobre como era a nossa civilização exatamente mil anos atrás, e o Copilot da Microsoft, que usa o ChaGPT da OpenAI, nos ofereceu imagens do que imagina, já que naquela época não havia câmeras fotográficas.

Em primeiro lugar, Gemini nos diz que o ano de 1024 foi um período fascinante na história mundial, marcado por grandes mudanças e contrastes em diferentes regiões do planeta. E a partir desse momento, ele separa por continentes sua explicação do que estava acontecendo em cada região importante de nossa civilização.

O texto e as imagens, lembremos, são cortesia da inteligência artificial, já que queríamos conhecer os detalhes e conhecimentos dos mecanismos de aprendizado de máquina sobre história.

Europa de mil anos atrás de acordo com a inteligência artificial

Fragmentação política: a Europa estava fragmentada em uma multidão de reinos, condados e principados, muitos deles em constante luta pelo poder e expansão territorial. O Sacro Império Romano-Germânico era a entidade política mais poderosa, mas sua autoridade era limitada pela autonomia de seus membros.

Feudalismo: o sistema feudal dominava a organização social e econômica. A sociedade estava dividida em três estamentos: nobreza, clero e camponeses. Os nobres possuíam a terra e a exploravam através do trabalho dos camponeses em troca de proteção.

Renascimento carolíngio: apesar da fragmentação política, houve um ressurgimento cultural e intelectual conhecido como o Renascimento carolíngio. Impulsionou-se a educação, a cópia de manuscritos antigos e a criação de novas obras literárias e artísticas.

Europa em 1024 segundo a IA Microsoft Copilot | Alberto Sandoval/ Fayerwayer

Europa em 1024 segundo a IA Microsoft Copilot | Alberto Sandoval/ Fayerwayer

Ásia segundo a IA

Dinastia Song na China: a dinastia Song governava a China, presidindo um período de grande prosperidade econômica e cultural. Destacavam-se os avanços na agricultura, comércio, tecnologia (como a impressão) e nas artes.

Expansão do Islã: o Islã continuava sua expansão pela Ásia, África e Europa. Em 1024, a dinastia Gaznávida governava grande parte da Ásia Central e Ocidental, enquanto o Califado Fatímida controlava o Egito e partes do norte da África.

Império Bizantino: o Império Bizantino, com sua capital em Constantinopla, era um importante centro cultural e comercial. No entanto, enfrentava ameaças dos búlgaros e dos turcos seljúcidas.

Índia: o subcontinente indiano estava dividido em vários reinos e principados. No norte, a dinastia Ghaznavid governava parte do território. No sul, a dinastia Chola era um importante poder regional.

Asia em 1024 segundo a IA Microsoft Copilot | Alberto Sandoval/ Fayerwayer

Asia em 1024 segundo a IA Microsoft Copilot | Alberto Sandoval/ Fayerwayer

O continente africano de acordo com a inteligência artificial

Império do Gana: o Império do Gana era uma potência comercial na África Ocidental, controlando o comércio de ouro e sal.

Reinos do Saara: no Saara, floresciam reinos como Mali e Songhai, que se beneficiavam do comércio transaariano.

Expansão islâmica: o Islã estava se expandindo pela África do Norte e Oriental, trazendo consigo mudanças culturais e sociais.

África em 1024 segundo a IA Microsoft Copilot | Alberto Sandoval/ Fayerwayer

África em 1024 segundo a IA Microsoft Copilot | Alberto Sandoval/ Fayerwayer

América de acordo com a IA

Civilizações mesoamericanas: as civilizações mesoamericanas, como os maias, astecas e toltecas, estavam em um período de apogeu cultural e político.

Culturas andinas: nos Andes, a cultura Tiahuanaco havia declinado, dando lugar a novas culturas como os chimú e os nazcas.

Contato com a Europa: os vikings haviam chegado à América do Norte no século X, mas sua presença não teve um impacto significativo nas culturas indígenas.

América em 1024 segundo a IA Microsoft Copilot | Alberto Sandoval/ Fayerwayer