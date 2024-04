O iOS 18 será a melhor atualização na história da Apple graças a essas novas ferramentas e funções

Os fãs da Apple estão ansiosos graças às novas informações vazadas que vêm de muitas pessoas importantes no mundo da tecnologia. Inclusive, comentam que a inteligência artificial será a cereja do bolo que virá repleto de novas ferramentas para o seu iPhone.

Vários influencers de tecnologia especializados em Apple revelaram as novas funcionalidades e para quais dispositivos estarão disponíveis. Se o seu celular não estiver na lista, recomendamos atualizar para um dos telefones mencionados.

Imagem: Phone Arena | Parece que o uso de funções de Inteligência Artificial será uma das tantas inovações que se integraram ao iPhone com iOS 18

Quais serão as novas funções?

A Apple introduziu mais opções de personalização para o usuário com o lançamento do iOS 16. Por exemplo, a versão atual do sistema operacional do iPhone trouxe a possibilidade de alterar a tela de bloqueio do telefone de acordo com suas preferências, através de diferentes tipos de letra, cores e novos widgets.

Com o iOS 18, espera-se que a Apple ofereça uma experiência de personalização totalmente única e você possa desfrutar dessas funções a partir da próxima atualização em setembro.

Finalmente, a inteligência artificial chegará ao seu iPhone

O mais notável é que a interface do iOS 18 neste conceito se assemelha muito à do visionOS, o sistema operacional do Vision Pro. Este rumor tem circulado, e Mark Gurman, um dos mais conhecidos vazadores no mundo da Apple, confirmou que este pode ser o novo design e a inteligência artificial permitirá que você faça mais coisas do que sua concorrência, o Google.

Uma das características mais esperadas é a capacidade de gerar texto ou imagens através do novo assistente. Siri seria o protagonista principal nesse aspecto, transformando as solicitações dos usuários em ações concretas.

Os iPhones que serão compatíveis com esta nova versão

O iOS 18 seria compatível com os mesmos iPhones que o iOS 17, o que é uma ótima notícia. Esta seria a lista de iPhones compatíveis com o iOS 18 de acordo com várias informações vazadas: