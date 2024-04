Google Drive foi atualizado com duas novas funções que você não pode perder: ative o modo escuro no aplicativo

O Google Drive deve ser um dos dispositivos de armazenamento mais utilizados em toda a web. Todos os sistemas operacionais Android geralmente têm o Google Drive integrado e são vitais para manter um ecossistema digital dos usuários de forma segura. No entanto, a nuvem do gigante de Mountain View não costuma fazer muitas atualizações em relação ao aspecto de sua interface.

Concentrando-se em segurança cibernética, onde realmente têm a aprovação de seus usuários, o visual do aplicativo geralmente não varia muito ao longo dos anos. Recentemente, após praticamente todas as aplicações o terem em seus sistemas, o Google Drive adiciona o modo escuro para a versão web.

De acordo com o que informa o Computer Hoy, o armazenamento em nuvem do Google já possui o seu modo escuro desde a sua atualização mais recente, que está sendo implementada gradualmente por regiões.

Recomendados

Deseja ativar o modo escuro do Google Drive? Vamos explicar como fazer isso em passos muito simples.

Em primeiro lugar, toque no ícone de configurações, que está localizado no canto superior direito da tela Expanda as opções de configuração e selecione configurações de aparência Selecione escuro

"Os documentos, folhas de cálculo, slides e seus arquivos continuarão aparecendo em branco quando os abrir, mas no que diz respeito à interface terá aquele característico modo escuro", informou o meio citado.

Filtros para Android

Com sua atualização mais recente, o Google Drive melhora a interação dos usuários no Android. O serviço para celulares adiciona filtros de separação nos documentos, para que quando você for procurar um arquivo, o sistema seja muito mais amigável.

Lembre-se de que, relacionado a essa mesma integração, o Google Drive oferece sugestões inteligentes para ajudar a organizar seus arquivos desde o ano passado. Por exemplo, pode sugerir criar pastas para suas fotos ou documentos.