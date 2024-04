Elon Musk insinua que quer reviver o Vine para competir com o TikTok

Lembram-se da rede social Vine? Não os podemos culpar se não for o caso, esta plataforma pertence à pré-história desse tipo de plataformas, mas se pensarmos bem, poderia ser considerada como antecessora direta do que é agora o TikTok. No entanto, na altura, ninguém viu o seu potencial e acabou por ser sepultada pela empresa que a comprou: Twitter. Tudo aconteceu muito antes da aquisição de Elon Musk.

A plataforma para compartilhar vídeos de curta duração suspendeu suas atividades quase sete anos atrás, lá no distante 2017. Mas agora, olhando de longe, mais de um usuário que teve a oportunidade de experimentar essa rede social poderia concluir que se tratava mais de um produto à frente de seu tempo.

Logotipo da empresa VINE

O Vine não chegou no momento certo para explodir como o TikTok, mas é provável que não esteja completamente morto e existe a possibilidade real de que estejamos prestes a ver a plataforma voltar à vida.

Elon Musk, o atual dono do Twitter, a rede social que infelizmente agora conhecemos como X, acabou por surpreender os internautas com um movimento que parece insinuar o possível retorno desta plataforma esquecida.

Elon Musk quer relançar o Vine?

O magnata, que passou por um de seus momentos de maior turbulência econômica nos últimos meses, recentemente realizou uma pesquisa na rede social da qual é proprietário, perguntando diretamente aos seus seguidores se eles gostariam que o Vine voltasse.

O que talvez ninguém esperava é que uma esmagadora maioria acabou respondendo que sim. Isso acabou por elevar a questão a um novo nível onde tudo é possível, inclusive o retorno desta rede social:

Diante desse cenário, é bastante necessário nos perguntarmos se é ou não tarde demais para o retorno do Vine. Embora o TikTok já tenha demonstrado que uma plataforma com essas características pode funcionar, é um fato que a concorrência nesse setor é acirrada, com plataformas firmemente estabelecidas há anos, como a mencionada ou até o Instagram Reels.

A ascensão e queda do Vine

Vine Logo

O Vine foi lançado em 2012 e rapidamente se tornou uma plataforma popular para compartilhar vídeos curtos de seis segundos. Seu formato único e criativo a tornou um local ideal para comediantes, artistas e criadores de conteúdo mostrarem seu talento e engenhosidade.

Talvez por isso, no mesmo ano, o Twitter comprou o Vine por USD $30 milhões. No entanto, apesar de sua popularidade, eles acabaram encerrando o aplicativo cinco anos depois, pois nunca conseguiram descobrir como ganhar dinheiro com essa rede social.

Elon Musk não revelou muito sobre seus planos para o Vine, se ele vai finalmente retornar ou não. No entanto, tudo indica que ele está procurando por todas as maneiras possíveis de recuperar sua fortuna.

Algumas coisas, às vezes, é melhor deixá-las mortas. Este poderia ser o caso, pois sim, há um fator de nostalgia, mas parece que o impulso principal de tudo seria a sede de gerar dinheiro.