Elon Musk está confundindo seus investidores e ninguém sabe sobre o Tesla Model 2

O pior momento para não agir com clareza é no meio de uma crise financeira severa, mas Elon Musk, o CEO da Tesla Motors, SpaceX, Neuralink e outras empresas, se tornou o centro da polêmica mais uma vez. Agora, por sua falta de clareza sobre o futuro do Model 2, um veículo elétrico de baixo custo que teoricamente seria lançado em 2025, mas que agora está em um limbo.

Há alguns dias o magnata cancelou tudo relacionado ao Modelo 2 da montadora para concentrar todos os esforços e orçamento em um projeto louco de robotáxis que poderia representar uma melhor receita para a empresa que está em queda livre com o valor de suas ações.

Elon Musk Multibilionário

O relatório foi originalmente publicado pela agência de notícias Reuters e sugeriu o cancelamento do projeto. Posteriormente, o próprio Musk publicou em sua conta do X a data projetada para revelar o robô-táxi em agosto deste 2024.

Recomendados

Mas posteriormente, em suas respostas subsequentes, basicamente acusou a mídia de mentir com o relatório original, aquele que ele mesmo fixou uma data, o que gerou ainda mais confusão e incerteza entre os investidores, que, assim como o restante de nós, não têm ideia do que está acontecendo.

O Tesla Model 2 está morto?

As dúvidas sobre o Modelo 2 e a indecisão de Musk enfureceram os investidores, num cenário em que as vendas da Tesla e o valor de suas ações têm caído livremente nos últimos meses, há pouco mais de um ano. Se adicionarmos a isso a recente onda de demissões de 10% da força de trabalho global da Tesla, podemos compreender perfeitamente a magnitude do nível de tensão com todo o assunto.

Neste momento, até mesmo as pessoas da Reuters nos informam como os analistas de Wall Street já estão exigindo respostas claras sobre o futuro do Modelo 2 e dos robo-táxis durante a próxima teleconferência de resultados da Tesla, agendada para terça-feira, 23 de abril de 2024.

TESLA Modelo 2 (David Zalubowski/AP)

Os membros da comunidade financeira querem que a futura existência do Modelo 2 seja confirmada como um componente chave para o crescimento da empresa no futuro.

No artigo, até mesmo essa perspectiva é levantada, onde as pessoas de Wall Street consideram que o futuro das decisões de investimento que tomarão em relação à Tesla Motors dependerá completamente de a empresa confirmar claramente se esse carro mais barato ainda está em desenvolvimento.

Esta crise foi criada pelo próprio Elon Musk

Elon Musk tem causado essa confusão principalmente devido ao assunto do robotáxi, que usaria a plataforma de infraestrutura originalmente designada para o Modelo 2 em seu desenvolvimento. Ao mesmo tempo, suas declarações, no melhor cenário, parecem sugerir que ambos os projetos estão ativos, embora em diferentes magnitudes.

Se a confirmação do cancelamento absoluto deste carro de baixo custo se concretizasse, poderia representar uma crise grave para a Tesla diante de seus investidores que estão insatisfeitos há meses.

As ações da montadora caíram mais de 45% desde sua alta recente em julho de 2023. Portanto, a empresa está desesperada por certezas.