É idêntica à Terra: Telescópio James Webb captura uma imagem impactante de Titã

Titã, lua de Saturno, tem muitas coisas para nos dizer sobre sua superfície. A NASA e a ESA estão embarcando em uma missão com o lançamento de uma sonda espacial para investigar os elementos presentes em sua atmosfera e solo. É importante descobrir se neste lugar, que está dentro do nosso Sistema Solar, é possível o desenvolvimento da vida tal como a conhecemos.

Possui uma atmosfera densa, composta principalmente por nitrogênio e metano, semelhante à que se acredita que a Terra tinha antes do surgimento da vida. Décadas de pesquisa deste corpo rochoso, utilizando observatórios terrestres, demonstraram que é possível que nesta lua de Saturno exista água líquida na forma de lagos e mares sob sua superfície congelada.

Algumas simples imagens de Titã realmente nos deixam sem palavras. O Telescópio Espacial James Webb captura uma foto da lua de Saturno, que ao vê-la desfocada, é como se estivéssemos vendo a Terra.

"Uma foto borrada da Terra? Não, esta é Titã, a maior lua de Saturno capturada pelo Telescópio Espacial James Webb da NASA", diz SpaceRock, uma conta do Instagram que compartilha esta maravilhosa imagem.

O clima mais marcante de Titã são as nuvens de metano e etano que cobrem grande parte da superfície, obscurecendo a vista do espaço. Essas nuvens também produzem chuva e neve, que caem sobre a superfície na forma de hidrocarbonetos líquidos. Por isso, diz-se que é o único lugar do Sistema Solar que possui mares, além da Terra.

Para saber mais sobre este lugar intrigante, a NASA confirmou o lançamento da missão Dragonfly em julho de 2028. Esta ambiciosa missão, que tem como objetivo explorar profundamente Titã, representa um grande avanço na busca por vida extraterrestre.