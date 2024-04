Astrônomos detectam um fenômeno estranho em um exoplaneta a 640 anos da Terra

A quantidade de mistérios que o cosmos esconde é tão vasta quanto os terrenos do Universo. Detectar apenas um deles, a distâncias impressionantes, é motivo de celebração para a comunidade científica e astronômica em geral. Especialistas da Agência Espacial Europeia (ESA) capturaram um estranho fenômeno em um exoplaneta chamado WASP-76b, descoberto há mais de quatro anos.

De acordo com o que Doctor Fisión informa em sua conta do X (anteriormente Twitter), os cientistas da ESA usaram seu satélite Cheops para detectar algo chamado "Efeito Glória", que se manifesta através de um brilho estranho na névoa, que se assenta na camada acima de sua superfície.

O especialista mencionado anteriormente explica que "esse fenômeno ocorre por algo incrível, e é que esse planeta orbita extremamente perto de sua estrela, o que faz com que em suas nuvens haja elementos como ferro, sódio, cálcio, cromo e lítio. Esses elementos fazem a névoa brilhar, formando esse fenômeno tão incrível, que pôde ser observado pelo satélite Cheops da Agência Espacial Europeia".

Recomendados

Não é a primeira vez que falamos deste maravilhoso mundo, que continua a surpreender-nos com a sua enorme quantidade de fenômenos. O exoplaneta revestido de ferro é um lugar de extremos inimagináveis. Durante o dia, as temperaturas atingem um máximo abrasador de 2.400 graus Celsius, enquanto durante a noite, "apenas" descem para cerca de 1.500 graus Celsius. No entanto, o que realmente distingue este planeta é o seu revestimento completo de ferro.

A atmosfera abrasadora de WASP-76b faz com que a superfície seja banhada em um oceano de ferro fundido. A essas temperaturas extremas, o ferro da superfície derrete e se transforma em vapor, semelhante ao ciclo da água na Terra.

Por sua vez, o vapor de ferro sobe para o céu, onde a temperatura diminui, causando a condensação das partículas de ferro. Posteriormente, este ferro condensado passa para o estado líquido e cai novamente na superfície em forma de chuva incandescente.

Então, em WASP-76b, não experimentaríamos chuvas refrescantes de água, mas sim chuvas de ferro incandescente que caem na superfície para evaporar novamente em um ciclo contínuo. Este exoplaneta a 640 anos-luz da Terra se apresenta como um verdadeiro inferno, onde o fogo e as temperaturas extremas dominam a cena.