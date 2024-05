A NASA divulgou uma imagem impressionante da lua vulcânica de Júpiter, Io

Durante séculos, as quatro maiores luas de Júpiter, descobertas por Galileo Galilei no século XVII, lá por volta de 1610, foram concebidas apenas como uma série de manchas borradas no telescópio. Isso se deve ao fato de que, com a tecnologia disponível na época, essa era a única forma de observá-las, devido à distância. Mas isso finalmente mudou e os malucos da NASA soltaram uma imagem impressionante de sua lua vulcânica mais representativa: Io.

Estamos em uma nova era e agora, graças à tecnologia espacial da missão Juno da agência espacial, foi possível obter uma série de imagens em close e dados sem precedentes que nos permitem entender melhor esses corpos celestes. Mas, mais importante ainda: juntando tudo o que foi coletado, foi possível montar um retrato detalhado dessa lua.

A fotografia que apresentaremos hoje, por razões óbvias, não é uma imagem exata de como a lua vulcânica de Io orbita Júpiter, mas é a representação mais próxima da realidade que se pode obter atualmente. Algo que décadas atrás era simplesmente inconcebível.

Mas antes, é necessário abordar como foi possível alcançar este milagre obra da ciência espacial e da tecnologia de última geração.

Assim, a missão Juno da NASA tirou uma foto da lua de Júpiter

Através de um comunicado em seu site oficial, o Jet Propulsion Laboratory (JPL) da NASA revelou como a sonda Juno realizou recentemente dois sobrevoos próximos a Io, a lua mais ativa vulcanicamente do sistema solar. Coletando uma série importante de dados durante essas visitas, suficientes para entender melhor seu funcionamento e ilustrar sua forma real.

As imagens obtidas revelaram detalhes surpreendentes que antes nem sequer podíamos imaginar, como a existência de "ilhas" incrustadas em um lago de lava potencialmente magmática bordeado de lava quente, conforme relatado por Scott Bolton, o principal pesquisador deste projeto com a sonda Juno.

"O reflexo especular que nossos instrumentos registraram do lago sugere que partes da superfície de Io são tão lisas como vidro, semelhantes à obsidiana vulcânica na Terra. Io está cheio de vulcões e conseguimos capturar alguns deles em ação."

NASA Lua Io

Juno aproximou-se a cerca de 1.500 quilômetros da superfície da lua Io durante seus sobrevoos, obtendo assim uma vista deslumbrante da lua que podemos observar com mais detalhes na imagem acima, a primeira liberada pelo JPL sobre este astro imponente.

Mas a NASA quer mais da lua de Júpiter

Além das observações de Io, a sonda Juno também coletou informações intrigantes sobre os polos desta lua de Júpiter, incluindo uma série de dados e evidências obtidos por um Radiômetro de Micro-ondas (MWR), que sugerem que há uma marcada diferença entre os ciclones nos polos norte e sul deste planeta. Isso é detalhado pelo cientista do projeto Juno, Steve Levin.

"O exemplo mais surpreendente talvez seja o ciclone central do polo norte de Júpiter. É visível tanto no infravermelho quanto na luz visível, mas sua assinatura de micro-ondas não é tão forte quanto a de outras tempestades próximas. Isso sugere que sua estrutura interna deve ser muito diferente da desses outros ciclones."

Graças a essas descobertas e alguns outros dados coletados pela sonda, agora é possível inferir que, teoricamente, haveria água na lua de Júpiter, não em um volume suficiente para formar lagos ou rios, mas sim em abundância como moléculas de oxigênio e hidrogênio na densa atmosfera de Júpiter.

Embora ainda haja muitas perguntas sobre a formação de Júpiter, os cientistas têm uma ferramenta poderosa com a tecnologia da sonda Juno, que a cada passo nos presenteia com um retrato mais detalhado de como é realmente o planeta e suas luas.