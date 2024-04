Tiny Bytes: a empresa de videogames que faturou US$30 milhões e superou Mortal Kombat

Num canto aparentemente tranquilo da indústria de videogames, um gigante chileno tem estado forjando seu caminho para o topo sem fazer muito barulho. Com uma década desde sua fundação, a Tiny Bytes conseguiu se consolidar como a empresa chilena de videogames com maior faturamento.

Sua joia da coroa, "Massive Warfare: Aftermath", um título de propriedade intelectual e publicação própria, posicionou-se como o número 30 dos jogos com maior faturamento na Play Store do Google, superando pesos pesados como Injustice, One Piece, Mortal Kombat e World of Warships.

Gentileza

Com mais de 50 milhões de downloads, atendendo mensalmente a mais de 3 milhões de usuários e 250.000 diariamente, as conquistas da Tiny Bytes falam por si mesmas. Esses números são comparáveis com as empresas mais proeminentes da indústria mundial e tudo isso com propriedade intelectual chilena própria, já que outros jogos de desenvolvimento chileno conseguiram alcançar números de downloads semelhantes, mas associados a propriedades intelectuais estrangeiras e consolidadas.

No entanto, o mais impressionante é o seu faturamento, que atinge os 30 milhões de dólares, colocando-os no topo da indústria no Chile. O jogo "Massive Warfare: Aftermath" é o único jogo móvel de combate veicular com multijogador em tempo real onde os jogadores podem jogar com veículos aéreos, terrestres e aquáticos e foi premiado como Melhor Jogo Móvel pela associação VG Chile, entre várias nomeações a prêmios internacionais recebidos.

Além disso, é um lugar incrível para trabalhar

Além de suas conquistas financeiras, a Tiny Bytes tem sido pioneira na criação de um ambiente de trabalho excepcional. Eles têm o marco de ser a primeira e única empresa chilena de desenvolvimento de jogos no Chile a obter o cobiçado certificado "Great Place to Work".

Com um foco no equilíbrio entre vida pessoal e profissional, eles oferecem um formato de trabalho 100% remoto desde o início, salários competitivos e uma variedade de benefícios, desde dias de folga pagos para ocasiões pessoais especiais e bônus por filhos até viagens pagas para convenções internacionais como a Gamescom na Alemanha para todo o seu pessoal.

Gentileza

Esta combinação atraiu talentosos profissionais de 10 países e tornou a Tiny Bytes um imã para nômades digitais. Vale ressaltar que a empresa não apenas desenvolve, mas também publica seus próprios jogos, abrangendo áreas como Marketing, Análise e Comunidade, algo único na indústria local. Em seu décimo aniversário, a Tiny Bytes está trabalhando em colaborações com bandas de metal lendárias como Motörhead e nos adianta que novas colaborações estão por vir.

Um novo videogame

Além disso, eles nos trazem uma novidade: estão trabalhando em um novo jogo chamado Battle Cars que tem despertado elogios da imprensa internacional e com o qual esperam repetir o bem-sucedido caminho que percorreram com "Massive Warfare: Aftermath".

Eles estão sempre em busca de novos talentos para se juntarem à sua equipe internacional. Estaremos atentos às novidades da Tiny Bytes, sabendo que eles continuarão quebrando barreiras e colocando o Chile no topo da indústria de videogames. Atualmente, a empresa está procurando por várias posições. Para obter mais informações sobre a empresa e oportunidades de emprego, visite seu site: https://tinybytes.com/careers