Seremos humanóides? Inteligência artificial revela como as pessoas parecerão daqui a mil anos

Desde que a inteligência artificial entrou em cena no mundo todo, no final de 2022, a grande maioria dos usuários a usa para tentar prever coisas do futuro. “Como será o fim do mundo? Quando os extraterrestres chegarão? E como será a vida na Terra?” são algumas das perguntas mais frequentes feitas aos sistemas de aprendizado automático.

No entanto, há uma pergunta recente que chamou nossa atenção. Um usuário recorreu às inteligências artificiais de DALL-E e Midjourney para perguntar sobre a aparência dos humanos daqui a mil anos.

Como bem sabemos, a tecnologia e os avanços da nossa civilização fazem com que a anatomia dos seres humanos vá mudando à medida que o tempo passa. Estar sentado em frente a um computador altera a postura e, consequentemente, a forma como as partes do nosso corpo se desenvolvem.

Estudos científicos demonstram que isso adere à ‘memória’ do DNA e é transmitido para as gerações seguintes. Portanto, é óbvio para os cientistas pensar que os humanos do futuro terão certas diferenças em relação aos atuais, assim como os desta era são ligeiramente diferentes dos de há 500 anos.

A inteligência artificial pode prever isso? Provavelmente sim. Sabemos que chatbots como o ChatGPT da OpenAI, o Gemini do Google e o Copilot da Microsoft são treinados com milhões e milhões de dados da internet, onde há informações das comunidades científicas de todos os tipos.

Assim, tendo acesso a esses detalhes, as IA que se expressam em imagens têm a capacidade de fazer uma previsão de como serão os humanos do ano 3024.

Seremos humanóides? É provável que tenhamos que compartilhar o mundo com inteligências artificiais transformadas em pessoas. A imagem que a IA nos mostra é a de pessoas com corpos mais magros e anatomias diferentes das atuais.

Além disso, dentro das ‘pessoas’, inclui um par de seres que claramente são robôs, talvez com um nível de inteligência tão avançado que são considerados como humanos.