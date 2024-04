Quais são as diferenças entre o iPhone 16 e o iPhone 15?

É um fato que este ano de 2024 a Apple concentrou toda a sua atenção inicial no lançamento do seu headset de Realidade Mista Vision Pro. Desde a sua própria campanha de marketing, o dispositivo foi apresentado como o sucessor geracional do smartphone, o que nos levou a questionar imediatamente qual seria o destino do iPhone 16 e quais seriam as diferenças em relação ao modelo do ano anterior.

Tradicionalmente, Tim Cook e sua equipe revelam seu novo smartphone na segunda metade do ano com o objetivo de lançá-lo comercialmente em setembro. Portanto, teoricamente, o tempo de espera para conhecer oficialmente este dispositivo está diminuindo.

iPhone 16 Apple

Mas a quantidade de vazamentos, relatórios que podem ser verdadeiros e renders que se acumulam até agora é mais do que suficiente para nos dar várias certezas relativas sobre como será o iPhone 16. Com um design "inovador" aparentemente, mas que na verdade parece retroceder alguns anos.

Recomendados

Portanto, decidimos montar esta breve lista de diferenças entre o iPhone 16 e o iPhone 15, com base em relatórios e vazamentos, para entender a aparente estratégia da Apple com este modelo que pode ser problemático de vender.

iPhone 16 vs. iPhone 15: estas serían las cinco principales diferencias

MacRumors Bateria é um destaque

Novo design no módulo da câmera traseira: este pode ser o rumor mais recorrente. Fala-se que o iPhone 16, pelo menos em suas versões mais básicas, terá uma nova disposição vertical em sua câmera traseira. Uma mudança que a marca já estava precisando atualizar nesse aspecto. O pequeno grande detalhe é que seu design nos lembraria o iPhone X , um telefone lançado em 2017.

este pode ser o rumor mais recorrente. Fala-se que o iPhone 16, pelo menos em suas versões mais básicas, terá uma nova disposição vertical em sua câmera traseira. Uma mudança que a marca já estava precisando atualizar nesse aspecto. O pequeno grande detalhe é que seu design nos lembraria o , um telefone lançado em 2017. Bateria menos potente nos modelos mais caros: Este é um caso curioso, o iPhone 15 em alguns casos teria mais bateria do que o modelo mais novo e mais caro. A distribuição seria a seguinte: o iPhone 16 teria uma bateria de 3.561 mAh, 6,3% a mais em comparação com o iPhone 15. Mas o iPhone 16 Plus teria apenas 4.006 mAh, 8,6% a menos em relação ao iPhone 15 Plus.

Apple Iphone

Um botão de ação e outro de captura: como se fosse um Android de muitos anos atrás. O iPhone 16 contaria com um chamado Botão de Captura , localizado no lado direito. Este botão teria como principal objetivo acionar o obturador da câmera. Da mesma forma, agora o botão de ação, que substitui o interruptor para silenciar o dispositivo, seria estendido a todos os modelos.

como se fosse um Android de muitos anos atrás. O iPhone 16 contaria com um chamado , localizado no lado direito. Este botão teria como principal objetivo acionar o obturador da câmera. Da mesma forma, agora o botão de ação, que substitui o interruptor para silenciar o dispositivo, seria estendido a todos os modelos. Mais cores: É afirmado que o iPhone 16 terá uma ampla gama de cores, acumulando uma paleta interessante para escolher entre preto, verde, amarelo, rosa, azul, branco e roxo.

É afirmado que o iPhone 16 terá uma ampla gama de cores, acumulando uma paleta interessante para escolher entre preto, verde, amarelo, rosa, azul, branco e roxo. Talvez um novo processador A18: Surgiram relatórios que afirmam que o iPhone 16 terá um processador A18. Parece bom, mas devemos considerar que o modelo anterior possui um chip A16. Portanto, talvez não aconteça.

Não sabemos bem o que esperar do sucesso comercial do iPhone 16

Esta mistura de fatores nos deixa relativamente indecisos sobre se o iPhone 16 será ou não um sucesso de vendas brutal. Por um lado, estamos confiantes de que a mudança radical no design de suas câmeras frontais será bem recebida, pelo menos até os usuários perceberem que é um retrocesso de 7 anos em termos de alinhamento.

A bateria menor em alguns modelos avançados pode ser desconcertante e a presença de 7 cores para escolher não é algo distintivo da Apple, que sempre se destacou pela sua sobriedade.

Então, tudo indica que o iPhone 16 será algo como um Android de algumas gerações atrás. Mas tudo isso se baseia em relatórios e vazamentos não confirmados. Será necessário esperar.