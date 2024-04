O Gmail está preparando a função que você esperava há anos

Em pleno 2024, é praticamente um fato irrefutável que todos nós temos uma conta do Gmail. Isso se tornou quase uma necessidade se tivermos um dispositivo Android, mas também estamos diante de um dos serviços de e-mail mais robustos do planeta. Portanto, é provável que nosso e-mail de trabalho esteja vinculado exatamente a essa plataforma. Assim, de uma forma ou de outra, tivemos que lidar com algo muito indesejável: o spam e todo o lixo eletrônico que recebemos involuntariamente.

Durante décadas, o spam ou as assinaturas de Newsletter que queríamos em algum momento, mas que agora só ocupam espaço que poderia ser utilizado de outra forma, acabaram ocupando uma grande parte de nossa caixa de entrada, em um volume tão grande que para muitos é mais fácil abrir uma nova conta do que limpar profundamente a já existente.

Felizmente, as pessoas do Google estariam atualmente trabalhando em um novo recurso que representaria uma solução absoluta para esse problema, permitindo-nos eliminar em poucos e simples passos todas aquelas mensagens que se acumulam e não param de chegar periodicamente em nossa caixa de entrada.

O Gmail e sua nova função de gerenciamento de assinaturas limparão seu e-mail de newsletters e lixo

Logo de Gmail Funcionalidade

O Gmail pode estar prestes a oferecer uma solução muito esperada para aqueles que se sentem afogados em um mar de boletins informativos, e-mails promocionais e semelhantes. De acordo com um relatório publicado pelos amigos do Android Authority, o Google está atualmente desenvolvendo uma nova funcionalidade chamada "Gerenciar assinaturas" que promete facilitar a organização e eliminação desses e-mails indesejados que continuam chegando de tempos em tempos.

Esta nova seção seria integrada no menu da barra lateral do aplicativo móvel do Gmail, criando um espaço mais prático e ágil, focado em gerenciar todas as listas de e-mail às quais estamos inscritos, mas talvez já não queiramos.

Ao acessar esta seção, todas as suas assinaturas atuais seriam exibidas, organizadas de acordo com critérios que o próprio usuário pode estabelecer. Com isso, agora teríamos a capacidade de filtrar as assinaturas de acordo com a frequência com que você recebe e-mails.

Desta forma, poderemos identificar com maior facilidade e rapidamente aqueles que continuam inundando nossa caixa de entrada com lixo, ocupando espaço que precisamos. Assim, poderemos eliminar facilmente tudo o que foi acumulado em apenas alguns movimentos, cortando também o fluxo de novas mensagens.

O Gmail ouve nossas preces

De acordo com as descobertas do especialista em tecnologia AssembleDebug (via PiunikaWeb), a função oferecerá opções de filtro para mostrar assinaturas que enviam "menos de 10", "entre 10 e 20" ou "mais de 20" e-mails por trimestre.

Ao lado de cada entrada, veríamos o logotipo do remetente e um botão para cancelar a inscrição com apenas um clique. É tão simples assim que podemos interromper esse fluxo indesejado de mensagens que já poderiam ser consideradas como assédio digital.

Embora o Google não tenha anunciado oficialmente a função, alguns usuários relatam que ela já está disponível em suas contas do Gmail. Parece que será um lançamento gradual.