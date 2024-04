Estudo: a inteligência artificial pode ser responsável pelo desaparecimento de alguns idiomas no mundo

Cada avanço da inteligência artificial influencia, negativa ou positivamente, a vida cotidiana das pessoas. Esta tecnologia veio para ficar como uma ferramenta que nos ajuda com certas tarefas automatizadas. A tradução é uma delas, e quando vemos o alcance que sistemas como o ChatGPT da OpenAI ou o Gemini do Google têm, muitos se perguntam se vale a pena aprender outros idiomas.

Qualquer texto ou áudio pode ser traduzido em segundos por essas inteligências artificiais ou por outros sistemas automáticos como o do Google Translate, por exemplo. Também vimos como a IA é capaz de fazer uma dublagem com a mesma voz do interlocutor.

Este exemplo do jogador de futebol argentino, Lionel Messi, falando inglês é uma das evidências mais notórias desses avanços que estamos explicando. O atleta geralmente não fala outro idioma que não seja o seu nativo quando aparece em público. Apesar de provavelmente falar catalão e inglês perfeitamente, ele nunca declara em outra língua que não seja o espanhol.

Explicado este ponto, vamos ver o que diz o estudo. O espanhol, inglês, português, italiano, francês, línguas árabes ou asiáticas não correm o risco de desaparecer. A inteligência artificial as reconhece todas e cria conexões de comunicação entre as pessoas que as dominam.