É verdade que o Google Fotos irá apagar imagens da sua galeria? Sim, mas leia antes

Em 2015 conhecemos o Google Fotos, um serviço de armazenamento para fotos e vídeos, que revolucionou a forma como guardamos arquivos em nossos dispositivos eletrônicos. Inicialmente, surgiu como uma extensão do serviço Google+ Fotos, e evoluiu para uma interface muito mais eficiente e acessível. Atualmente, possui avançadas funções de busca e organização, ao mesmo tempo que utiliza algoritmos de inteligência artificial para classificar imagens e facilitar sua busca por meio de etiquetas automáticas.

Com o tempo, o Google Fotos se consolidou entre os usuários, e qualquer notícia relacionada pode afetar profundamente a forma como nos relacionamos com nossos arquivos e outros serviços do Google. Por exemplo, recentemente foi anunciado que as galerias mudarão drasticamente, o que na verdade é uma atualização que busca beneficiar a todos.

Google Fotos (App Store)

Por que o Google Fotos está apagando minhas fotos da galeria?

O Google Fotos está preparando importantes atualizações para melhorar a experiência do usuário, incluindo uma função que promete ‘limpar’ sua galeria de imagens não essenciais. Essa nova ferramenta, identificada por meios de comunicação internacionais na última versão do aplicativo (versão 6.79.0.624777117), é chamada de ‘ocultar desordem’ e foca nas imagens acumuladas que geralmente bagunçam sua visualização principal.

Assim, a função ‘ocultar desordem’ permitirá aos usuários do Google Fotos ter uma galeria principal mais organizada ao ocultar automaticamente memes, GIFs e capturas de tela que não foram tiradas diretamente com a câmera do dispositivo. Esses elementos não desaparecerão completamente mas apenas serão excluídos da guia principal de fotos, permanecendo acessíveis em suas respectivas pastas dentro da guia da biblioteca.

Além desta ferramenta de organização, o Google Fotos também está redesenhando sua aba de lembranças. Em breve, esses arquivos serão exibidos como retângulos com bordas arredondadas e terão uma imagem de capa selecionada que represente o álbum correspondente, com o objetivo de melhorar a estética e a funcionalidade desta seção.

Além disso, o Google está explorando a possibilidade de desativar as sugestões de títulos gerados por inteligência artificial, a fim de fornecer aos usuários maior controle sobre como seus momentos e coleções de fotos são rotulados e apresentados.

Como todas as novidades no mundo da tecnologia, estamos falando de melhorias de usabilidade que ainda estão em fase de desenvolvimento. Ainda não conhecemos a data exata de lançamento, mas provavelmente será gradual até chegar a todos os cantos do mundo.