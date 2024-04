O Google anunciou o Chrome Enterprise Premium: quais recursos terá sua nova versão paga?

O navegador da web Google Chrome é famoso por sua interface rápida, eficiente e gratuita. Além disso, ele se adapta a múltiplos sistemas operacionais como Windows, macOS, Linux, Android e iOS, oferece sincronização com a nuvem, histórico e funções que se integram a partir de qualquer dispositivo com internet. Mas o que muitos não sabem é que o produto principal do Google também possui uma versão paga, chamada Chrome Enterprise. Trata-se de um navegador destinado a organizações que têm outras necessidades, e que fornece aos administradores de TI ferramentas para gerenciar políticas de navegador, aplicativos e extensões por meio de um console unificado, com atualizações automáticas e suporte direto.

Nesse contexto e no âmbito da recente conferência Cloud Next realizada em Las Vegas, o Google revelou que está preparando uma poderosa atualização para esse ambiente de perfil corporativo: Chrome Enterprise Premium.

Recursos do Chrome Enterprise Premium GOOGLE

O que é o Chrome Enterprise Premium?

Em termos simples, esta nova versão paga do Chrome Enterprise, introduzida pela primeira vez em 2017, é especificamente projetada para melhorar a segurança e a gestão em empresas e organizações.

E é que, como já mencionamos, o Chrome Enterprise Premium vai muito além da funcionalidade básica do navegador ao incorporar controles avançados. De acordo com Parisa Tabriz, vice-presidente do Chrome, esta versão premium fornece ferramentas abrangentes de relatórios de segurança, controles de acesso contextuais e recursos avançados de proteção de dados e contra ameaças.

Além disso, entre os recursos destacados do Chrome Enterprise Premium, também se destaca a prevenção de perda de dados, filtragem dinâmica de URL e categorização de sites, todas apoiadas pelo uso de inteligência artificial para combater malware e phishing. Tudo isso por um custo de seis dólares por usuário por mês.

E aqui vem o importante: vamos ter que pagar para usar o Google Chrome? A resposta do Google é clara e precisa: seu serviço continuará sendo gratuito para os usuários individuais.