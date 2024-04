Estes são os três métodos que Elon Musk está usando para aliviar o estresse

O ano de 2024 não tem sido o ano da Tesla Motors. Nos primeiros 15 dias de janeiro, perdeu 94 milhões de dólares e o lançamento da Cybertruck não teve o impulso esperado. Agora, os números do primeiro trimestre surgiram e as contas não são as melhores. Elon Musk está desesperadamente procurando um método para reverter a situação, mas primeiro precisa se livrar do estresse para poder pensar com clareza.

É por isso que lembramos quais são as três atividades às quais o magnata sul-africano recorre para poder colocar sua mente em um tipo de estado "ZEN". É provável que Elon Musk esteja focado em clarear sua mente, já que as primeiras ideias que teve para recuperar a economia da Tesla foram questionadas por todo o mundo.

Um artigo do Business Insider oferece uma ideia do que Elon Musk pode estar planejando para combater os números negativos de sua empresa de carros elétricos. Aparentemente, a primeira ideia que lhe veio à mente foi recorrer às suas outras empresas, e a X, anteriormente chamada Twitter, pode ser a escolha certa para gerar receita.

Recomendados

Todos os sinais apontam para que o magnata esteja buscando um retorno às origens do Twitter, desmantelando gradualmente tudo o que impôs quando assumiu o controle da plataforma. Em outras palavras, o louco quer "voltar ao básico". Gabor Cselle, ex-diretor de projetos da equipe de tendências do Twitter, coloca isso de forma simples:

"A ideia de transformar radicalmente X e reinventar a roda não deu certo, por isso estamos testemunhando um retorno às raízes."

Elon Musk Interesseiro

Elon Musk: primeiro devo aliviar o estresse

Elon Musk não toma decisões apressadas. Walter Isaacson, biógrafo do magnata sul-africano, conta que o bilionário realiza três atividades para relaxar e poder executar seus planos de negócios ou corporativos.

1) Os videogames: Elon Musk recorre aos videojogos como uma válvula de escape para os dramas familiares desde que era criança. Na verdade, na adolescência e parte da juventude, dedicou-se ao desenvolvimento de seus próprios videojogos e trabalhou com alguns estúdios reconhecidos na indústria.

2) A leitura: O magnata deve sua fortuna e paz mental à leitura. Musk mesmo confessa que o livro "O Guia do Mochileiro das Galáxias", do autor Douglas Adams, "me ajudou a superar minha depressão existencial e logo percebi que era incrivelmente divertido de muitas maneiras sutis".

3) Sair para se divertir: Assim como muitas pessoas, Elon gosta de se afastar um pouco da realidade das responsabilidades e dedicar um tempo para festejar com amigos e entes queridos.