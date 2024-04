Especialistas alertam que manter os dados ocultos da Apple é “praticamente impossível”

Os pesquisadores analisaram oito aplicativos: Safari, Siri, Family Sharing, iMessage, FaceTime, Serviços de localização, Find My e Touch ID.| Foto: Referencial

Os especialistas alertaram que manter seus dados ocultos da Apple é “praticamente impossível”. Apesar do lema “Privacidade. Isso é a Apple”, uma nova pesquisa da Universidade Aalto da Finlândia sugere que os aplicativos padrão em um iPhone, iPad e MacBook coletam dados pessoais, mesmo quando parecem estar desativados, informou o South West News Service.

Muitos estudos anteriores demonstraram como os aplicativos de terceiros invadem a privacidade das pessoas, mas este foi o primeiro a investigar as configurações de privacidade dos aplicativos padrão que são praticamente inevitáveis em um novo dispositivo Apple.

Apple e a privacidade

“Nos concentramos em aplicativos que são uma parte integral da plataforma e do ecossistema. Estes aplicativos estão ligados à plataforma e é praticamente impossível livrar-se deles”, afirmou em comunicado a professora associada Janne Lindqvist, chefe do departamento de informática da Aalto.”

Os pesquisadores analisaram oito aplicativos: Safari, Siri, Family Sharing, iMessage, FaceTime, Serviços de localização, Find My e Touch ID.

Depois de coletar todas as informações relacionadas à privacidade disponíveis publicamente nesses aplicativos, até os pesquisadores ficaram surpresos ao ver a fragilidade das proteções de privacidade, de acordo com a SWNS.

"Devido à forma como a interface do usuário está projetada, os usuários não sabem o que está acontecendo", explicou Lindqvist.

"Por exemplo, o usuário tem a opção de ativar ou não a Siri, o assistente virtual da Apple. No entanto, ativar refere-se apenas ao uso do controle de voz da Siri. A Siri coleta dados em segundo plano de outros aplicativos que você usa, independentemente da sua escolha, a menos que saiba como acessar as configurações e alterar isso especificamente".

Proteção da privacidade

Eles afirmaram que proteger adequadamente sua privacidade em um dispositivo Apple exigiria perseverança e conhecimento especializado, e a Apple "não fornece uma direção clara".

Amel Bourdoucen, pesquisador de doutorado da Aalto, disse: “As instruções online para restringir o acesso aos dados são muito complexas e confusas, e os passos necessários estão dispersos em diferentes lugares.”

Achados

Para comprová-lo, os pesquisadores entrevistaram os usuários e pediram que mudassem as configurações de privacidade, e “os participantes não conseguiram impedir que nenhum dos aplicativos compartilhasse seus dados com outros aplicativos ou com o provedor de serviços”, disse Bourdoucen.

Bourdoucen explicou que os participantes conseguiram dar um ou dois passos na direção correta para proteger sua privacidade nesses aplicativos predefinidos, mas nenhum conseguiu completar todo o procedimento.

Os pesquisadores disseram que não é possível ter certeza do que exatamente a Apple faz com todos os dados, mas Lindqvist disse que é possível concluir que será utilizado para treinar o sistema de inteligência artificial por trás da Siri e das experiências personalizadas.

Quando será apresentado o estudo?

O estudo, que será apresentado em meados de maio na prestigiosa conferência CHI, detalha uma série de sugestões para que a Apple esclareça as configurações de privacidade e melhore as diretrizes.

Optar por aplicativos de terceiros, como o Firefox em vez do Safari, é uma sugestão que os pesquisadores têm para os usuários.