Zuckerberg anuncia IA super inteligente, ‘Llama 3′ para WhatsApp, Facebook e seu assistente ‘Meta AI’

Llama 3 junta-se ao Meta AI

Além disso, a integração do Llama 3 também inclui uma melhoria nas capacidades de pesquisa dentro do WhatsApp, permitindo aos usuários realizar consultas através do Meta AI. A inteligência artificial pode escolher entre usar Bing ou Google para fornecer os resultados, facilitando aos usuários obterem informações diretamente de sua conversa.

O próprio Zuckerberg descreveu esse movimento como favorável para o Meta. "Com este novo modelo, acreditamos que o Meta AI é agora o assistente de IA mais inteligente que você pode usar livremente. Estamos tornando o Meta AI mais fácil de usar integrando-o nas caixas de pesquisa na parte superior do WhatsApp, Instagram, Facebook e Messenger. Também construímos um site, meta.ai, para que você o use na web", relatou em suas redes sociais.

Desta forma, a função de geração de imagens por IA está disponível na versão beta do WhatsApp e na versão web do Meta AI, embora por enquanto seu uso esteja limitado aos Estados Unidos.

Na verdade, de acordo com o Meta, “todo mundo poderá desfrutar do Llama 3″, embora essa afirmação pareça fora de contexto. A razão? Em seu site, ainda é possível ler que está disponível apenas nos Estados Unidos e que em breve o chatbot em inglês será implementado em países como Austrália, Canadá, Gana, Jamaica, Malawi, Nova Zelândia, Nigéria, Paquistão, Singapura, África do Sul, Uganda, Zâmbia e Zimbábue.

Tags