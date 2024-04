TikTok: como obter o filtro de raridade ocular na plataforma social?

A popularidade do TikTok continua a aumentar com sua ampla gama de conteúdo e desafios virais. Recentemente, um novo filtro tem chamado a atenção dos usuários: o filtro de raridade ocular.

Este filtro permite aos usuários descobrir quão rara é a cor dos seus olhos usando uma escala que classifica a raridade de "Muito Comum" a "Extremamente Rara".

A tendência levou milhares de usuários a experimentar este filtro e compartilhar seus resultados em vídeos que se tornaram virais na plataforma. Se você está se perguntando como obter este filtro e se juntar à diversão, aqui explicamos como fazê-lo.

Recomendados

Passos para obter o filtro

Para começar, abra o aplicativo TikTok e acesse a câmera. No canto inferior esquerdo, você encontrará um botão de efeitos. Clique nele e depois selecione a opção de pesquisa representada por uma lupa. No campo de pesquisa, digite “Raridade dos Olhos” e procure pelo filtro com o mesmo nome.

Uma vez que tenhas encontrado o filtro, seleciona-o e irá aparecer na tua tela a cor de olhos predefinida juntamente com setas de cada lado. Estas setas permitem que ajustes a cor até que coincida com a tua própria.

Quando tiver conseguido igualar a cor dos olhos do filtro com a sua, basta tocar na tela. Nesse momento, a escala de raridade será exibida, revelando o quão comum ou rara é a sua cor de olhos de acordo com o filtro. Os níveis de raridade vão desde "Muito Comum" até "Extremamente Raro".

Este filtro foi usado em mais de 319.000 vídeos na plataforma, o que demonstra sua popularidade entre os usuários que buscam se divertir e descobrir a peculiaridade de seus olhos.

Deve-se lembrar que este filtro não deve ser levado totalmente a sério, pois é feito apenas para diversão.