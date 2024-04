O Windows não está detectando minha unidade SSD: como consertar sem ser um especialista

Abrimos uma espécie de apêndice nesta épica batalha do HDD vs. SSD, para abordar um dos momentos mais tensos, desconfortáveis e assustadores com os quais mais de um de nós já nos deparamos em alguma ocasião: aquele momento de terror e suor frio quando conectamos nossa unidade SSD de estado sólido a um PC com Windows e de repente o PC parou de reconhecer que está tudo conectado.

A instalação de um novo SSD deve ser uma tarefa simples, mas às vezes nos deparamos com contratempos, seja desde o primeiro momento de uso ou mesmo após várias sessões de trabalho e leitura de arquivos sem aparentes problemas.

Mas então, um dia, conectamos a unidade como sempre e o computador simplesmente não detecta sua presença, o que aumenta a tensão até atingir o limite, já que esse dispositivo geralmente contém imagens, música, arquivos de trabalho ou, no pior dos casos, até uma partição do nosso sistema operacional.

O PC não detecta a unidade SSD: é mais comum do que você pensa

Se você passou por isso ou está lendo estas linhas porque sua unidade SSD acabou de apresentar esse problema descrito acima, temos uma excelente notícia. Você não é o único a passar por esse pesadelo. Na verdade, esse problema é bastante comum, por isso criamos este guia para ajudar a resolvê-lo sem muitos problemas.

A seguir, apresentaremos vários métodos de resolução de problemas e reparação, que certamente serão de grande ajuda se a sua unidade SSD não tiver nenhum dano profundo que exija intervenção técnica especializada.

O primeiro passo: verifique a instalação correta do seu SSD

Este passo é crucial quando a unidade SSD é primária ou secundária conectada diretamente à nossa CPU. Deve-se verificar cuidadosamente se a alimentação do dispositivo com o cabo SATA correspondente foi conectada corretamente. Sempre em caso de dúvida, a recomendação máxima é desconectar e reconectar todo o cabeamento.

Para unidades SSD NVMe, certifique-se de que o slot escolhido suporte o tamanho e tipo de unidade. As gerações mais antigas de PCI Express devem ser compatíveis com as mais recentes, embora em velocidades reduzidas, mas às vezes podem ocorrer falhas.

Se for uma unidade com sua caixa independente conectada por USB, é recomendável verificar se o cabo está bem conectado em ambas as extremidades e se a porta do computador está funcionando corretamente.

Muitas vezes, esse último detalhe é a origem do erro.

O teste de fogo: inicializar a unidade SSD

Na maioria das vezes, especialmente se você acabou de usar essa unidade SSD em um Mac, o Windows não reconhece uma unidade nova até que você a inicialize de forma forçada. A boa notícia é que é bastante simples fazer isso seguindo estes passos:

Pressione a tecla Windows + X e selecione a opção "Gerenciamento de discos".

Localize a sua nova unidade. Pode identificá-la pela sua letra de unidade ou pela sua capacidade.

Se a unidade não estiver inicializada, terá uma barra preta na parte superior do espaço não alocado e um ícone de círculo vermelho ao lado do nome.

Se tudo estiver conforme descrito, clique com o botão direito do mouse na unidade e selecione “Inicializar disco” .

. Escolha o estilo de partição que preferir: MBR ou GPT. GPT é geralmente a opção mais recomendada.

GPT é geralmente a opção mais recomendada. Clique em "Aceitar" e espere até que a unidade seja inicializada.

e espere até que a unidade seja inicializada. Clique com o botão direito do mouse no espaço não alocado, selecione “Novo volume simples” e siga as instruções para criá-lo.

Pronto! Com estes passos, poderemos reiniciar completamente a nossa unidade de memória e recuperar a tranquilidade.

Formatar a unidade SSD é sempre a última opção

É possível que um problema de configuração da unidade SSD esteja impedindo sua detecção. Começar do zero pode ser a solução. Mas cuidado, ao fazer isso, perderemos absolutamente todas as informações da unidade. Portanto, na verdade, não recomendamos fazê-lo a menos que você queira usar o armazenamento sem salvar as informações.

Para fazer isso, pressionamos novamente a tecla Windows + X e selecionamos a opção "Gerenciamento de disco". Em seguida, clique com o botão direito do mouse na unidade em questão e escolha a opção "Formatar". Em seguida, siga as etapas e teoricamente ficará como novo.

Aqui é importante prestar atenção nos tempos de leitura e escrita dos arquivos. Se percebermos que estão significativamente mais lentos do que antes, é provável que o disco esteja danificado.