O novo ‘Instagram do TikTok’ já está disponível: do que se trata esta nova rede social?

Há muito tempo que ouvíamos falar que o TikTok estava a preparar uma aplicação para competir com o Instagram, uma aplicação focada completamente em fotografia, em partilhar imagens. Hoje já é oficial. O TikTok já conquistou o formato de ‘vídeo curto vertical’ e agora está a avançar para as fotos com o TikTok Notes, uma aplicação que já foi lançada no Canadá e na Austrália e finalmente sabemos como será.

Mais Pinterest que Instagram. O aplicativo, que é independente do TikTok e já está disponível na Google Play Store e na App Store, oferece uma interface que lembra muito a do Pinterest, o que nos dá uma pista de qual é o foco do aplicativo: descoberta e estilo de vida. De fato, o próprio TikTok não a classifica como uma rede social, mas da seguinte forma:

"O TikTok Notes é uma plataforma de estilo de vida que oferece conteúdo fototexto informativo sobre a vida das pessoas, onde você pode ver pessoas compartilhando suas dicas de viagem, receitas diárias..."

O que você encontrará no aplicativo?

Assim como o aplicativo principal, o TikTok Notes oferece duas abas: "Para você" e "Seguindo". Na primeira, serão exibidas postagens em destaque que possam te interessar (graças ao algoritmo que tornou o TikTok tão popular). Na segunda aba, aparecerá o conteúdo das pessoas que você segue, embora, se for como o TikTok, seja de se esperar que seu uso seja mais testemunhal.

Pelo que a empresa mostrou nas capturas da Google Play, você poderá adicionar uma ou várias imagens a uma postagem, um título e uma descrição mais ou menos curta. Assim, é uma rede social em que a imagem predomina e o texto serve como suporte. Provavelmente se profissionalizará com a chegada dos influenciadores, como toda rede social, mas seu uso aponta para ser mais casual, mais focado em compartilhar sem muitas pretensões.