O fim de uma era? A crise da Tesla e de Elon Musk sai do controle entre demissões e processos

Arquivo A explosão do foguete Starship da SpaceX, a queda do Twitter e a queda nas ações da Tesla tornaram Elon Musk mais pobre

Há alguns dias, estávamos contando que Tesla, a emblemática empresa de veículos elétricos fundada em 2003 por Elon Musk, está enfrentando uma série de desafios significativos. Após o desabamento de suas ações devido à queda nas vendas, foi revelado que 10% de sua equipe seria demitida. Isso foi comunicado por e-mail assinado pelo magnata, e foi o prenúncio de uma fuga imediata de executivos. E como se fosse um efeito dominó, isso apenas agravou a crise financeira da empresa.

Embora desde a sua criação a Tesla tenha sido pioneira na inovação de baterias e veículos elétricos, os recentes cortes de empregos acabaram por abalar a confiança do mercado, resultando numa queda nas ações da empresa. E se adicionarmos as demandas que Musk enfrenta, tudo indica que este será um ano muito ruim em termos econômicos.

A crise da Tesla

Em seus esforços para otimizar custos e se preparar para desafios futuros, a Tesla encerrou seu relacionamento com cerca de 15 mil trabalhadores. O mercado tornou-se cada vez mais competitivo, com marcas como BYD e Xiaomi ganhando terreno rapidamente, especialmente na China.

Por isso, a empresa liderada também pelo CEO da SpaceX teve que fazer uma mudança em sua estratégia para enfrentar a desaceleração nas vendas, o que inclui uma reorientação para o desenvolvimento de robotáxis e a suspensão de projetos como o Modelo 2, um veículo de baixo custo que gerava grandes expectativas.

Como mencionado anteriormente, a situação se tornou ainda mais complexa com a saída de altos executivos, como Andrew Baglino, vice-presidente sênior de engenharia de energia e trem de força, e Rohan Patel, vice-presidente de políticas públicas e desenvolvimento empresarial. Estas renúncias ocorreram em um momento crítico para a Tesla, que no último ano viu seu valor de mercado diminuir mais de 33%, tornando-a uma das empresas com pior desempenho no S&P 500.

E isso não é tudo. Além dos desafios corporativos e competitivos, a Tesla enfrenta problemas de segurança com sua tecnologia de direção autônoma. Mais de 700 acidentes foram associados ao modo Full Self-Driving desde 2019, o que gerou perguntas sobre a viabilidade e segurança dessa tecnologia avançada.

No entanto, a Tesla continua sendo líder no mercado de veículos elétricos nos Estados Unidos, e seu modelo Y mantém uma forte presença no mercado. Resta saber como a empresa lidará com essa crise e se conseguirá se recuperar na indústria.