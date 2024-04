Miss IA: conheça o concurso de beleza que procura a melhor modelo criada com IA

No mundo dos concursos de beleza, destacam alguns eventos que, devido à sua história, prestígio e impacto global, são considerados os mais importantes. Provavelmente, o principal é o Miss Universo, que, realizado desde 1952, reúne representantes de mais de 80 países para competir por uma coroa caracterizada por seu glamour, elegância e foco na beleza integral, incluindo inteligência, personalidade e projeção social.

Outro certamente destaque é o Miss Mundo, fundado um ano antes e que se destaca por seu ênfase na beleza com propósito. As participantes não competem apenas pela sua beleza física, mas também demonstram seu talento, compromisso social e inteligência através de vários desafios, como projetos de impacto social, testes de talento e entrevistas.

Outros concursos relevantes incluem o Miss Internacional: realizado desde 1961, destaca-se por seu foco na beleza natural, paz e amizade entre as nações; Miss Supranacional, fundado em 2009 e que ganhou popularidade por seu glamour, elegância e diversidade cultural entre as participantes; e Miss Grand Internacional, que se concentra na beleza com propósito e promoção da paz mundial.

No entanto, e em um marco sem precedentes, o programa World AI Creator Awards (WAICA) anunciou a realização do primeiro concurso de beleza para modelos geradas por inteligência artificial (IA). Este evento, chamado de Miss IA, busca celebrar a inovação, a criatividade e o potencial da IA na criação de representações digitais da beleza.

Um júri de especialistas para avaliar a beleza, a tecnologia e a influência

A seleção da vencedora do Miss IA ficará a cargo de um júri composto por personalidades destacadas em diversos campos:

Andrew Bloch: Empresário e consultor de relações públicas com ampla experiência na indústria do entretenimento.

Empresário e consultor de relações públicas com ampla experiência na indústria do entretenimento. Sally-Ann Fawcett: Historiadora especializada em concursos de beleza e suas diversas etapas ao longo da história.

Historiadora especializada em concursos de beleza e suas diversas etapas ao longo da história. Aitana López: Modelo reconhecida e "influenciadora" gerada por IA, com uma grande presença nas redes sociais.

Modelo reconhecida e "influenciadora" gerada por IA, com uma grande presença nas redes sociais. Emily Pellegrini: Destacada modelo e "influencer" gerada por IA, conhecida pelo seu estilo e criatividade.

Os critérios de avaliação serão baseados em três pilares fundamentais:

Beleza: As concorrentes serão avaliadas pela sua estética digital, levando em consideração aspectos como a simetria facial, a harmonia dos seus traços e a expressividade dos seus olhos.

As concorrentes serão avaliadas pela sua estética digital, levando em consideração aspectos como a simetria facial, a harmonia dos seus traços e a expressividade dos seus olhos. Tecnologia: Será valorizada a complexidade e o uso inovador de ferramentas de IA na criação dos modelos, incluindo a qualidade dos detalhes, a textura da pele e a naturalidade dos movimentos.

Será valorizada a complexidade e o uso inovador de ferramentas de IA na criação dos modelos, incluindo a qualidade dos detalhes, a textura da pele e a naturalidade dos movimentos. Influência social: Será levado em consideração o impacto que as criadoras dos modelos gerados por IA têm em seus seguidores, medindo seu engajamento, crescimento de audiência e presença em diferentes plataformas.

Prêmios que reconhecem o talento e a inovação

A vencedora do Miss IA receberá um prêmio em dinheiro de 5.000 dólares, além de promoção na plataforma Fanvue, acesso a um programa de tutoria educativa avaliado em 3.000 dólares e apoio em relações públicas no valor de 5.000 dólares.

O segundo e o terceiro lugar também receberão incentivos semelhantes, porém de menor valor. Os resultados do concurso serão anunciados no início de maio e uma cerimônia de premiação ocorrerá no final do mesmo mês.

Miss IA não apenas representa um concurso de beleza inovador, mas também marca um marco na forma como a beleza é percebida na era digital. Este evento abre as portas para uma nova definição de estética, onde a tecnologia e a criatividade se unem para criar representações únicas e surpreendentes.