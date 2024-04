Lua Titã, repleta de água, é o próximo alvo para exploração da NASA

Vários planetas do Sistema Solar já receberam a visita de várias missões espaciais da Terra. Missões como MESSENGER em Mercúrio, por exemplo, revelaram detalhes sobre sua superfície cheia de crateras, magnetosfera e a possível existência de gelo em seus polos. Por outro lado, em Vênus as sondas soviéticas Venera e as missões mais recentes como Venus Express estudaram sua densa atmosfera, atividade vulcânica e temperatura extrema.

Marte é o vizinho mais visitado e do qual se tem mais conhecimento, com rovers como Spirit, Opportunity e Curiosity, que forneceram evidências de um passado com água líquida. Por outro lado, a Voyager 1 visitou tanto Júpiter quanto Saturno, enquanto a Voyager 2 chegou até mesmo a Urano e Netuno.

No entanto, agora os olhos estão voltados não particularmente para um planeta, mas para uma de suas luas. A NASA deu um passo crucial em direção à exploração de um dos mundos mais intrigantes do sistema solar: Titã, a lua rica em matéria orgânica de Saturno. A agência espacial confirmou a missão Dragonfly, o que significa que o design da espaçonave está finalizado e começará sua construção e testes antes de seu lançamento, previsto para julho de 2028.

Um legado de sucesso impulsiona a missão Dragonfly

A ideia do Dragonfly vem sendo gestada há anos. Selecionada em 2019, a missão viu seu orçamento duplicado desde então. No entanto, o sucesso do helicóptero marciano Ingenuity, que superou em muito as expectativas ao durar 14 vezes mais do que o previsto, foi um fator determinante para a NASA aprovar a missão.

Com um custo de 3,350 bilhões de dólares e um roteiro atualizado, o Dragonfly tem como objetivo chegar a Titã em 2034.

A Dragonfly não é uma nave espacial convencional. É um helicóptero de oito rotores com uma massa de 450 kg. Será lançado em um foguete de carga pesada para encurtar sua trajetória em direção a Saturno.

Após pousar em Titã com um escudo térmico e a ajuda de dois pára-quedas, o Dragonfly realizará uma série de voos para dezenas de locais promissores na lua. Seu objetivo principal é buscar processos químicos pré-bióticos, semelhantes aos que ocorreram na Terra primitiva antes do surgimento da vida.

O desenvolvimento do Dragonfly é liderado pelo Laboratório de Física Aplicada da Universidade Johns Hopkins. No entanto, a missão conta com a colaboração de várias instituições, incluindo as agências espaciais CNES da França, DLR da Alemanha e JAXA do Japão.

Por que Titã desperta tanto interesse?

Titã é um dos poucos mundos no sistema solar, além da Terra, que abriga mares líquidos em sua superfície. Descobertos pela nave espacial Cassini da NASA há duas décadas, esses mares são compostos de metano que se mantém em estado líquido a temperaturas de -180 ºC.

Com profundidades de até 160 metros, esses oceanos de cor amarelo claro representam a maior reserva de hidrocarbonetos acessível para a humanidade. Eles se formam a partir da reação do nitrogênio e metano na densa atmosfera de Titã, criando moléculas orgânicas que depois caem na superfície como chuva de metano.

A presença de oceanos ricos em matéria orgânica em Titã levanta uma pergunta fascinante: Será que poderia existir vida nesses mares?. Dragonfly buscará responder a essa pergunta crucial enquanto explora os processos químicos pré-bióticos na lua.

Podemos colonizar Titã?

Embora a Terra e Marte, os dois destinos espaciais mais próximos, tenham atmosferas muito finas ou inexistentes e estejam expostos a altos níveis de radiação, Titã oferece uma atmosfera densa que protege sua superfície. No entanto, a lua de Saturno não é um lugar acolhedor.

Em 2005, a sonda Huygens da Agência Espacial Europeia pousou em Titã, revelando que sua atmosfera é composta principalmente por nitrogênio e hidrocarbonetos como metano, etano e propano. Além disso, sua pressão atmosférica é 1,5 vezes maior do que a da Terra ao nível do mar.

Titã tem um dia de duração semelhante ao de sua órbita ao redor de Saturno (15,9 dias terrestres) devido ao acoplamento de maré, o que significa que um lado da lua está sempre voltado para o planeta. No entanto, as variações de temperatura entre o dia e a noite são mínimas, já que Titã recebe muito pouca luz solar devido à sua grande distância do Sol e à sua espessa atmosfera. Na verdade, a superfície de Titã recebe apenas 0,1% da energia solar que chega à Terra.

A Dragonfly embarca em uma aventura sem precedentes para explorar um mundo misterioso e cheio de potencial. Sua missão pode revelar segredos sobre a origem da vida no universo e abrir novas possibilidades para a exploração espacial humana no futuro.