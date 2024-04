Kerem Albayrak: ele ameaçou a Apple com um hack em massa e foi contratado

“Prenda-me se for Capaz” de 2002 é um filme estrelado por Tom Hanks e Leonardo DiCaprio que conta a história de um brilhante vigarista que acaba se tornando um agente do FBI que combate fraudes financeiras. A história se tornou realidade, mas na era digital com Kerem Albayrak, um analista de tecnologia que ameaçou a Apple com um hack em massa aos 22 anos e agora dirige uma empresa de cibersegurança.

De acordo com um relatório do Daily Mail, Kerem Albayrak ameaçou a Apple em 2019 com o hackeamento de 382 milhões de contas do iCloud. Na época, trabalhando para a máfia turca, o jovem especialista em tecnologia conseguiu violar os escudos de segurança da Apple.

As ameaças não eram falsas. Após entrar em contato com a Apple para pedir um resgate generoso para não hackear as contas ameaçadas, a gigante de Cupertino ignorou e começou a executar violações de segurança em algumas contas, com a intenção de extorquir a empresa liderada por Tim Cook.

A Apple fez a coisa certa e entrou em contato com as autoridades da Inglaterra, de onde vinha a vulnerabilidade, e pegaram o garoto. Ele foi condenado a 2 anos de prisão e 300 horas de trabalho comunitário.

Ele pagou sua dívida com a justiça e seus conhecimentos rapidamente chamaram a atenção de empresas de tecnologia. O Applesfera relata que a empresa OPAC Global, que combate fraudes bancários, o contratou como diretor.

Agora, assim como o personagem interpretado por Leonardo DiCaprio no filme mencionado, Kerem Albayrak dedica seus amplos conhecimentos em cibersegurança e hacking para combater a fraude financeira, que é uma das áreas tecnológicas onde o roubo de dados resulta diretamente em grandes perdas de dinheiro.